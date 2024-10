Giusina in cucina Sicilia acqua e farina, dal 5 ottobre su Food Network: ricette e novità

Sabato 5 ottobre debutta, su Food Network, il programma Giusina in cucina Sicilia acqua e farina. Il format, novità dei palinsesti della rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre, è in onda dalle 15:55.

Giusina in cucina Sicilia acqua e farina, chi è la conduttrice

Come intuibile già dal titolo, la protagonista dello show è Giusina Battaglia. Quest’ultima, oramai fra i volti più celebri della rete, ha debuttato sul piccolo schermo solamente da pochi anni. Nata nel 1976 a Palermo, dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione ha lasciato la sua terra natale e si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a lavorare come ufficio stampa.

Da sempre innamorata della cucina, passione che le ha trasmesso la mamma, durante il lockdown ha deciso di pubblicare, sui social, dei video che la ritraevano mentre quali cucinava. Tali clip hanno ottenuto un grande successo, che ha convinto Food Network a proporle di ideare il format Giusina in cucina. La versione Sicilia acqua e farina, al via oggi, è uno spin off.

Lo show è ispirato all’omonimo libro

Giusina in cucina Sicilia acqua e farina è produzione originale della società Jumpcutmedia, che l’ha realizzata per conto di Warner Bros. Discovery. Le puntate hanno una durata di circa un’ora ciascuna e sono trasmesse, in prima visione assoluta, nel pomeriggio del sabato, su Food Network. Oltre che in televisione, è possibile seguire lo show anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.

Nel corso del nuovo spin off, la padrona di casa realizza una lunga serie di ricette, tratte dal suo ultimo libro chiamato proprio Sicilia acqua e farina. Esso, edito da Cairo Editore, è disponibile nelle librerie dall’8 ottobre.

Giusina in cucina Sicilia acqua e farina, dominano i lievitati

Durante Giusina in cucina Sicilia acqua e farina, le grandi protagoniste sono i lievitati, ovvero tutte quelle preparazioni, sia dolci che salate, che richiedono l’utilizzo del lievito. Il tratto distintivo, come sempre, è il rispetto della tradizione culinaria siciliana.

Fra le ricette proposte c’è quella dei settembrini, dei biscotti di pasta frolla ripieni con la marmellata ai fichi. Rimanendo sempre al dessert ci sono i tipici Ciarduna di Agrigento, realizzati con la ricotta. Tra i salati spicca la scacciata catanese, ovvero una sorta di pizza ripiena, che solitamente contiene nella farcitura il formaggio toma. Infine, è spiegato come preparare il pane cunzato, nata come ricetta popolare ed oggi divenuta una prelibatezza da street food, farcito con ingredienti tipici siciliani.