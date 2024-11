Amazon, la pubblicità di Natale 2024: atmosfera magica nel segno della musica

Da qualche giorno, in Italia e in tutti gli altri paesi nel mondo in cui il servizio è attivo, Amazon ha rilasciato la pubblicità di Natale 2024. Il marchio di commercio online, in particolare, manda la produzione in onda fino a dicembre.

Amazon pubblicità Natale 2024, il regista è Wayne McClammy

La pubblicità di Amazon dedicata al Natale 2024 ha una durata di circa un minuto e mezzo. Tale versione integrale, tuttavia, è visibile pressoché esclusivamente negli ambienti online. In televisione, infatti, la produzione è on air in due formati ridotti, da 30 e 60 secondi. La società che ha curato la produzione del promo è la Hungry Man.

Il montaggio, invece, è firmato dalla Exile Edit. La fotografia, molto importante nella narrazione, è di Christian Sprenger. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Wayne McClammy. Quest’ultimo, in carriera, ha diretto numerosi spot televisivi, collaborando in varie occasioni proprio con Amazon.

La descrizione del promo

La pubblicità di Natale di Amazon è ambientata all’interno di un teatro. Il protagonista è uno degli addetti alla pulizia dell’edificio. Mentre è intento a svolgere alcune delle sue mansioni, come lucidare lo specchio o pulire il palco, il protagonista, grande appassionato di musica, canta. I colleghi e gli altri operatori del teatro rimangono colpiti dalla sua voce e decidono, così, di organizzargli una sorpresa.

Grazie all’aiuto dello shop online di Amazon, ben presto arrivano nella struttura dei vestiti nuovi e delle attrezzature ad hoc. Il protagonista, così, si ritrova all’improvviso da solo, al centro del palcoscenico, con un microfono a sua disposizione. L’uomo, grazie all’aiuto degli altri, riesce a coronare il suo sogno, ovvero cantare a teatro il brano What the World Needs Now, originario del 1965 ed eseguito da Bacharach-David.

Amazon pubblicità Natale 2024, la recensione

La pubblicità del Natale 2024 di Amazon è molto suggestiva e gran parte del merito è della scenografia e dei costumi. A tal proposito, l’idea di ambientare lo spot all’interno di un teatro ha senza dubbio facilitato il compito. Quel che manca, però, è un po’ di innovazione. D’altronde, la produzione contiene, al proprio interno, tutti gli elementi tipici degli spot natalizi, rispettando alla perfezione i cliché.

Dal punto di vista della scrittura, è stato fatto un ottimo lavoro. In soli 90 secondi, infatti, hanno ideato una sorta di cortometraggio, nel quale Amazon, pur rimanendo sullo sfondo, è comunque una presenza costante e fondamentale. D’altronde, senza la consegna a domicilio del marchio il sogno del protagonista non si sarebbe potuto avverare.