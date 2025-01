Pubblicità My Selection 2025, la recensione: al veterano Joe Bastianich si aggiunge Hector Ballerina

Da pochi giorni sono state pubblicate le nuove pubblicità di McDonald, ideate per promuovere i panini di My Selection 2025. All’oramai veterano Joe Bastianich, in qualità di testimonial si aggiunge una novità.

McDonald pubblicità My Selection 2025, Joe Bastianich con Hector Ballerina

McDonald ha rilasciato la linea My Selection 2025 lo scorso 8 gennaio. Sono tre, per il momento, i panini annunciati e per ognuno di loro l’azienda multinazionale ha ideato uno spot. Tutte le produzioni hanno una durata limitata, non superando i 20 secondi.

Dal punto di vista comunicativo, in tutti e tre i filmati, disponibili nella versione integrale sulle pagine social della società, la novità è l’arrivo di un nuovo testimonial. A Joe Bastianich, volto di McDonald My Selection dal 2018, si aggiunge il comico Hector Ballerina. Quest’ultimo è un volto molto noto al pubblico, avendo partecipato a show di successo come Red Carpet Vip al tappeto, GialappaShow, Bar Stella e Stasera tutto è possibile.

I gusti e i vari promo

La prima pubblicità di McDonald My Selection 2025 è quello con Asiago DOP e Bacon. Bastianich e Ballerina sono seduti, uno affianco all’altro, in uno dei tavoli di un ristorante dell’azienda. Ballerina, con il cellulare, interpella l’intelligenza artificiale, alla quale chiede di gustare un panino “gourmet ma easy”. L’applicazione, tuttavia, non comprende bene e risponde: “Gourmet Measi non lo trovo“. Bastianich, allora, risponde: “Perché è una novità del menù e a questo (indicando il cellulare, ndr) serve un aggiornamento“.

Nel secondo promo, incentrato sul panino a base di Chicken speck e salsa radicchio e mela, si ripropone uno scenario simile. I due protagonisti sono a computer, intenti a creare un My Selection con l’IA. Ballerina, intanto, gusta il panino firmata da Joe: “Anche io vorrei creare il mio panino, ma intanto prendo ispirazione dal tuo“.

Infine, la terza pubblicità della campagna My Selection 2025 è incentrata su panino BBQ. Ballerina chiede all’IA l’ingrediente segreto della salsa. Il cellulare risponde che il prodotto nascosto è l’aceto balsamico di Modena IGP. Il comico, stupito, si rivolge a Bastianich ed afferma: “Tra un po’ questi telefoni ci sostituiranno“. L’imprenditore statunitense, allora, risponde: “Quel gusto lì, però, non si può sostituire“.

McDonald pubblicità My Selection 2025, la recensione

Dal punto di vista comunicativo, le pubblicità ideate da McDonald per My Selection 2025 sono decisamente interessanti. In primis è apprezzabile la scelta di affiancare Hector Ballerina a Joe Bastianich. Una mossa, questa, che in primis permette di evitare l’effetto ripetitività, considerando anche che l’ex giudice di MasterChef è oramai testimonial da anni. Inoltre, con Ballerina, gli spot assumono uno stile chiaro e definito, ovvero quello ironico.

Questo effetto, se possibile, è reso ancora più marcato dallo stratagemma narrativo, che gode dell’introduzione dell’intelligenza artificiale. Le disavventure di Ballerina con l’IA rendono il tutto più leggero e divertente ed al contempo l’azienda aggiunge un tocco di attualità alle pubblicità, rappresentandosi come un’azienda sempre attenta alle innovazioni.