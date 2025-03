Dallo scorso 10 febbraio, le principali emittenti televisive italiane trasmettono la pubblicità di Scavolini. La nota azienda ha deciso di puntare, per il ruolo da testimonial, su una delle cantanti italiane più famose al mondo.

Pubblicità Scavolini, la regia è di Igor Borghi

Scavolini ha deciso di tornare on air con una campagna comunicativa che, oltre che in Italia, è proposta in numerosi altri paesi. D’altronde, l’azienda operante nel mercato italiano dei mobili da cucina ha un fatturato da centinaia di milioni di euro ed esporta i propri prodotti in decine di paesi esteri, fra cui la Francia e gli Stati Uniti.

La pubblicità di Scavolini è realizzato da Heritage Global. L’agenzia che cura la pianificazione e distribuzione italiana è la Tend Global Communication. La regia è a cura di Igor Borghi, in passato già dietro la macchina da presa di numerose produzioni pubblicitarie. Esistono varie versioni della pubblicità. Quella integrale dura 60 secondi. Vi sono poi altri filmati in formato ridotto, che persistono per 15 e 30 secondi.

La testimonial è Laura Pausini

Scavolini ha deciso di assegnare il ruolo di testimonial alla cantante Laura Pausini. Si tratta di un’icona della musica mondiale. La sua voce potente e i suoi brani le hanno permesso di ottenere enorme successo in Europa, negli Stati Uniti e nell’America del Sud. In carriera, oltre ad aver venduto milioni di dischi, ha ottenuto riconoscimenti importantissimi, fra cui un Grammy Awards, cinque Latin Grammy Awards ed un Golden Globe. Inoltre, ha ricevuto anche una candidatura ai Premi Oscar.

Nel corso della pubblicità di Scavolini, la cantante Laura Pausini si trova, inizialmente, sopra ad un palco, dove ha appena concluso un concerto. Una volta tornata nel dietro le quinte, l’artista apre la porta del suo camerino e, dentro, trova degli ambienti arredati esclusivamente con i mobili del marchio. Pausini, per tutto il promo, passeggia fra le varie stanze, dal soggiorno alla cucina, passando per la camera da letto e la cabina armadio. Le immagini sono accompagnate dalla colonna sonora dello spot, ovvero Vivimi, successo proprio di Pausini datato 2004.

Il claim della produzione è Scavolini. La più amata dagli italiani.

Pubblicità Scavolini, l’azienda grande protagonista

Nonostante la presenza di una testimonial decisamente molto importante, Scavolini ha deciso, rischiando, di mettere i propri prodotti al centro dell’attenzione. Laura Pausini, d’altronde, per tutta la durata dello spot non parla (se non per dire “Grazie” al termine del concerto, nei primissimi secondi di produzione) e si limita a passeggiare fra i mobili dell’azienda, messi in grande evidenza.

Questa scelta, alla fine, si è rivelata essere vincente. Lo spot risulta essere semplice ma elegante, soprattutto per le scenografie e per il montaggio fra le immagini e la musica di sottofondo. Interessante, inoltre, l’effetto del claim La più amata dagli italiani, che ben si presta, oltre che all’azienda, anche alla testimonial, considerando la sua straordinaria carriera.