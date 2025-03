Venerdì 28 marzo, Rai 1 ha mandato in onda un nuovo appuntamento di The Voice Senior. Il programma, guidato da Antonella Clerici, ha preso il via alle 21:25 circa.

The Voice Senior 28 marzo, terminano le audizioni al buio

Durante The Voice Senior del 28 marzo sono giunte al termine le audizioni al buio. I coach, dunque, hanno terminate la selezione, chiudendo in tal modo le loro compagini.

Gigi D’Alessio è riuscito ad assicurarsi le performance di Nunzio Laudadio. Ha 65 anni ed è originario della provincia di Bari. Ha incantato il pubblico con la cover di Bimba se potessi di Sergio Caputo. Il giudice partenopeo ha deciso di dare una opportunità anche a Franco Cosa, 63enne di Taranto che ha emozionato ricordando Lucio Dalla con il brano La casa in riva al mare.

Due nuovi ingressi anche nel team di Loredana Bertè. Il primo è quello di Angelina Castellucci, 75enne di Forlì che ha intonato Just the way you are di Billie Joel. Il secondo è di Alessandra Baldi, 60enne di Milano che ha mostrato una grande grinta intonando Because of the night di Patti Smith.

Le scelte di Arisa e Clementino

Per ciò che concerne Arisa, nel corso di The Voice Senior del 28 marzo ha dato spazio ad Elsa Baldini, 60enne romana ed ex corista del Bagaglino. Ha portato sul palco Se stasera sono qui di Luigi Tenco. La cantautrice ha deciso di chiudere la propria compagine con Monica Bruno, 60enne di Lecce con una storia di grande dolore alle spalle, dovuta alla perdita dei genitori. Ha cantato Tutt’al più di Patty Pravo.

Infine, Clementino ha deciso di puntare tutto su Vito Asta e Maria Teresa Serata. Il primo ha 72 anni, è metà di Roma e metà di Parigi e ha presentato I got you (I feel good) di James Brown. La seconda, 66enne della provincia di Viterbo, ha proposto Testarda io di Iva Zanicchi.

The Voice Senior 28 marzo, chi in semifinale

Infine, sul finire dell’appuntamento di The Voice Senior, i coach hanno individuato, fra i concorrenti selezionati, i sei meritevoli della semifinale. Arisa ha scelto Maura Susanna, Lucia Del Piano, Gianni Valente, Danilo Grimeri De Ioannis, Antonio Summa e Monica Bruno. Il rapper Clementino, invece, ha puntato su Luigi Lusi, Bruno Mercatelli, Gian Vittorio Spolverato, Alessandro Acciaro, Andrea Caserta e Luigi Fontana.

Gigi D’Alessio punta alla vittoria con Luca Birago, Silvio Cairola, Graziella Marchesi, Franco Cosa, Patrizia Conte e Francesco Cammileri. Infine, Loredana Bertè ha premiato Loredana Maiuri, Gianni Petrillo, Claudio Maggio, Franco Desideri, Eleonora Salvi e Paolo Pietroletti.

La serata ha ottenuto ottimi ascolti, intrattenendo 3 milioni e mezzo di persone con il 23,20% di share.