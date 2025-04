Sabato 19 e domenica 20 aprile si svolge il GP di Arabia Saudita 2025 di Formula 1. Il mondiale prosegue con la quinta tappa.

Formula 1 GP Arabia Saudita 2025, si corre a Jeddah

Ad una settimana di distanza dalla corsa in Bahrein, svolta sette giorni fa, le monoposto di Formula 1 tornano in pista in Arabia Saudita. Tutti gli appuntamenti del fine settimana si svolgono presso il Jeddah Corniche Circuit, tracciato urbano posto a Gedda, seconda città più grande dello Stato.

Inaugurato nel 2021, il circuito è decisamente molto impegnativo. Il percorso, che con i suoi 6 km è il terzo più lungo fra quelli in calendario, è uno dei più veloci del mondiale e conta 27 curve. Il record su pista per il giro più veloce, datato nel 2021, è firmato da Lewis Hamilton, oggi volto della Ferrari ma, all’epoca, pilota in forza alla Mercedes.

Al momento, seppur in una classifica molto corta, stanno dominando le McLaren. Ai primi due posti, infatti, ci sono Lando Norris ed Oscar Piastri. Il campione in carica Max Verstappen, invece, è fermo in terza posizione. Charles Leclerc, della Ferrari, è solo quinto.

Gli orari di qualifiche e gara

Sabato 19 aprile, il weekend di corsa del GP d’Arabia Saudita di Formula 1 parte alle 15:30, quando prende il via la terza ed ultima sessione di prove libere. Essa è proposta solo su Sky Sport Formula 1 (sul canale 208).

Alle 19:00 iniziano le qualifiche, che determinano la griglia di partenza per la gara del giorno successivo. In diretta, l’appuntamento è proposto solo su Sky. In chiaro, invece, il contenuto è nei palinsesti di TV8, in differita dalle 21:30.

Infine, il momento più atteso del GP dell’Arabia Saudita di Formula 1 si svolge domenica 20 aprile. Nel giorno in cui si festeggia la Pasqua, sempre alle 19:00, si svolge la gara, articolata in 50 giri. La diretta è nella programmazione di Sky. In chiaro su TV8, come il giorno precedente, la differita parte alle 21:30.

Formula 1 GP Arabia Saudita 2025, i telecronisti

Tutte le sessioni del weekend di Formula 1 sono commentate dalla coppia composta da Carlo Vanzini e Marc Genè. Essi, nel corso della telecronaca, possono contare sulle analisi tecniche firmate dagli inviati Matteo Bobbi, Roberto Chinchero ed Ivan Capelli. Ai box c’è Mara Sangiorgio, che intercetta i protagonisti e raccoglie le indicazioni delle scuderie. Infine, gli spazi di approfondimento che precedono e seguono gli appuntamenti sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria.