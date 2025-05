Da qualche settimana, sulle principali emittenti televisive italiane è in rotazione la pubblicità di Reale Mutua. La nota società di assicurazioni ha affidato il ruolo di testimonial al comico Lillo.

Pubblicità Reale Mutua, esistono due versioni differenti del promo

La pubblicità di Reale Mutua è stata rilasciata il 5 maggio. Esistono due versioni differenti dello spot. Il primo, quello integrale, ha una durata di circa un minuto. Il secondo, invece, ha una durata inferiore, pari a trenta secondi.

In entrambi, il grande protagonista è l’attore e comico Lillo, che da qualche anno, a partire dalla partecipazione in gara a LOL-Chi ride è fuori, sta attraversando un periodo di carriera decisamente di successo.

La società che ha curato la produzione della pubblicità è la Sala Giochi. La regia, invece, è firmata da William9. La campagna promozionale non si limita alla televisione, intercettando anche il pubblico della stampa tradizionale e degli ambienti online.

La descrizione dello spot

Al centro della pubblicità di Reale Mutua c’è Lillo. Il comico, nello spot, sta subendo un pressante interrogatorio da parte di due persone. Essi intimano, con fare minaccioso ad un Lillo decisamente in difficoltà, di ripetere per l’ennesima volta la sua versione.

L’attore, dunque, prende la parola: “Allora, io stavo cercando una protezione. Se l’ho ottenuta? E certo, ci mancherebbe! Poi loro hanno cominciato a darmi una serie di benefici e vantaggi, ma non solo per me, anche per tutti gli altri“. A questo punto, la confessione è interrotta da una voce fuori campo, che afferma: “Con Reale Mutua, se fai una polizza non sei solo un cliente, ma diventi socio. Ti proteggi e puoi anche ricevere parte degli utili con i Vantaggi Mutualistici“.

Su richiesta specifica dei due interroganti, Lillo riprende la parola: “Va bene, lo ammetto. So Socio!“. Una frase, quest’ultima, che è un chiaro riferimento al noto So Lillo, tormentone nato a LOL e che ha portato alla nascita anche di una serie tv.

Pubblicità Reale Mutua, la recensione

La pubblicità di Reale Mutua è senza dubbio un’operazione di comunicazione riuscita.

In primis perché gli ideatori, in un solo minuto, sono riusciti a creare una narrazione coinvolgente e divertente, nella quale la società di assicurazioni, seppur in maniera implicita, riesce ad essere sempre protagonista ed al centro delle vicenda.

Inoltre, è ottima l’idea di far concludere l’intero promo con la battuta “So Socio!“, che racchiude alla perfezione sia lo scopo della pubblicità, sia gli ultimi anni di carriera di Lillo. Un testimonial che, finalmente, non si limita a prestare il proprio volto al prodotto, ma che anzi diventa vero e proprio protagonista della narrazione.