Da qualche settimana a questa parte, in televisione è in rotazione la pubblicità di Fastweb + Vodafone, società nata dall’unione delle due aziende. A certificare tale sodalizio vi sono i due testimonial che, da tempo, prestano i volti agli spot dei brand.

Pubblicità Fastweb + Vodafone, protagonisti Jannik Sinner ed Alessandro Cattelan

La pubblicità di Fastweb + Vodafone, oltre che in televisione, è in rotazione sulle principali piattaforme online. Mediante lo spot, la società annuncia la nuova offerta a canone con prezzo bloccato di Fastweb Energia, alla quale possono accedere sia i clienti di Fastweb che quelli di Vodafone Italia.

In una scelta perfettamente in continuità con il passato, al centro della narrazione vi sono i testimonial che da anni animavano le produzioni di Vodafone e Fastweb. In rappresentanza della prima azienda c’è il conduttore e volto della TV di Stato Alessandro Cattelan, mentre per la seconda il protagonista è il campione di tennis Jannik Sinner, da settimane al primo posto nel ranking ATP.

La descrizione del promo

La pubblicità di Fastweb + Vodafone ha una durata di trenta secondi e prende il via nel momento in cui Alessandro Cattelan apre la porta di casa sua. Una volta dentro, però, appare un po’ spaesato, essendo circondato ovunque da vestiti sportivi appena lavati e stesi. Cattelan, allora, afferma: “Sì, ti ho detto di fare come a casa tua, ma era così per dire eh“.

A questo punto appare sullo schermo Jannik Sinner, che mentre sta stendendo altri panni sottolinea: “Tranquillo Ale, all’energia ci penso io!”. A questo punto, una voce fuori campo spiega, in pochissimi secondi, in cosa consiste l’offerta. Al termine della spiegazione, Cattelan, rivolgendosi allo sportivo e riferendosi alle varie tipologie di tiri del tennis, scherza: “Questo sì che è proprio un bel servizio“. Sinner, allora, ribatte: “Beh, la battuta c’è”.

Pubblicità Fastweb + Vodafone, l’unione nel segno della continuità

La pubblicità di Fastweb + Vodafone racconta l’innovazione nel segno della continuità. Fondamentali, in questa operazione, sono i testimonial, che nei trenta secondi di promo diventano la personificazione delle aziende. Non a caso, i due volti che da tempo rappresentano Faatweb e Vodafone si ritrovano a convivere nel medesimo appartamento. La voce fuori campo, invece, si concentra sui vantaggi che tale unione promette di concedere ai clienti, spiegando i dettagli dell’offerta.

Il risultato finale dello spot, nonostante non presenti nessun tipo di innovazione, è comunque piacevole. Ciò grazie alla buona intesa fra i testimonial ed alla scrittura, ironica e senza dubbio piacevole.