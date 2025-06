A partire da sabato 7 giugno esordisce, con la prima puntata su Rai 1, la prima edizione di Chi può batterci. Al timone del format torna Marco Liorni.

Chi può batterci prima puntata, lo show confermato dopo la puntata pilota dello scorso settembre

Quella del 2025 è la prima edizione di Chi può batterci. Il programma ha ottenuto la promozione dopo i risultati di ascolto ricevuti lo scorso settembre, quando su Rai 1 è andata in onda la puntata pilota. Essa, inserita nei palinsesti della rete ammiraglia il 21 settembre, ha convinto 2 milioni e 100 mila spettatori, per una share del 15,7%.

Chi può batterci è una realizzazione originale firmata, in collaborazione, dalla Blu Yazmine e dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. Previste tre puntate, in onda per altrettante settimane, nel prime time del sabato. Oltre che in televisione, è possibile seguire il game anche in streaming su Rai Play.

Gli appuntamenti si svolgono presso gli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La scenografia, completamente ripensata per l’occasione, è di Riccardo Bocchini. La fotografia, invece, è curata da Mario Catapano.

Un gruppo di vip affronta 101 agguerriti concorrenti

Grande protagonista di Chi può batterci è Marco Liorni, che ricopre un inedito doppio ruolo. Oltre ad essere il conduttore, infatti, è anche il capitano della squadra dei vip, composta da sei volti noti dello spettacolo italiano chiamati ad affrontare 101 agguerriti concorrenti, selezionati fra il pubblico a casa.

La partita è articolata in varie manche, ciascuna ispirata a temi di cultura generale e capaci di stimolare non solo la conoscenza, ma anche il vissuto, la prontezza e la logica dei partecipanti. Al termine, il miglior partecipante affronta, uno dopo l’altro, i sei vip. Nel caso riuscisse a batterli tutti potrà aggiudicarsi il montepremi finale.

A fare da arbitro a tutti i giochi c’è Franky, una voce fuori campo chiamata a guidare i partecipanti, facendo le varie domande e svelando le risposte.

Chi può batterci prima puntata, chi gioca nella prima puntata

Durante la prima puntata di Chi può batterci si cimenta, nel gioco, in primis Francesca Manzini, imitatrice e conduttrice, nonché speaker radiofonica. Spazio all’attore Massimo Ghini, in queste settimane impegnato nel set delle riprese de Nel tepore del ballo, pellicola diretta da Pupi Avati. Con lui c’è l’attrice e conduttrice Gloria Guida.

Arricchisce l’appuntamento, poi, un altro esponente del mondo della recitazione italiana, cioè Max Tortora, al momento in onda anche sulla rete concorrente Canale 5 con la fiction Doppio Gioco. Infine, chiude l’elenco delle celebrità coinvolte nel debutto la modella Natasha Stefanenko.