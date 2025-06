Da pochi giorni a questa parte, su varie reti televisive del nostro paese è in rotazione la pubblicità 2025 dedicata alla prevenzione e realizzata dal Ministero della Salute. In occasione di tale spot istituzionale è protagonista uno dei calciatori protagonisti dello scudetto del Napoli.

Pubblicità prevenzione Ministero Salute 2025, il testimonial è Giovanni Di Lorenzo

La pubblicità dedicata all’importanza della prevenzione del Ministero della Salute è stata rilasciata in occasione degli Stati Generali della prevenzione, che si sono svolti, a Napoli, il 16 e 17 giugno.

L’agenzia che ha realizzato la produzione è la The Right Person. La regia, invece, è curata da Santa De Santis ed Alessandro D’Ambrosi. Nella versione solitamente in rotazione, la pubblicità ha una durata di 30 secondi. Esiste, poi, anche una versione più lunga della produzione, che invece dura quasi un minuto.

Il testimonial selezionato dal Ministero della Salute 2025 è il calciatore Giovanni Di Lorenzo. Di ruolo difensore, è uno dei protagonisti del Napoli di Antonio Conte, nonché fra i titolari della Nazionale Italiana.

La descrizione

Nel corso della pubblicità dedicata alla prevenzione realizzata dal Ministero della Salute, Di Lorenzo, da una televisione, entra nelle vite quotidiane delle persone, per dare loro dei consigli per adottare uno stile di vita sano.

In primis, interrompendo una intervista con un giornalista, Di Lorenzo invita Massimo a raggiungere il proprio appartamento preferendo le scale all’ascensore. C’è, poi, Monica, che viene invitata a prendere dal frigo, per uno spuntino, una mela e non un pezzo di torta.

Infine, è presente Roberto, che viene invitato, dallo sportivo, ad aderire allo screening previsto dal servizio sanitario nazionale. A tal proposito, Di Lorenzo afferma: “Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a stare bene, la salute è la partita più importante“.

Pubblicità prevenzione Ministero Salute 2025, la recensione

L’obiettivo del Ministero della Salute 2025, mediante la pubblicità, è sensibilizzare la popolazione ad adottare stili di vita più sani e, allo stesso tempo, utilizzare gli screening contro varie malattie offerti periodicamente dal Servizio sanitario nazionale.

In tal senso, lo spot è senza dubbio efficace. Nonostante l’intera narrazione sia orientata alla leggerezza ed all’ironia, lo spot riesce a trasmettere, al meglio, il messaggio che sta al centro dell’intera campagna comunicativa. L’espediente del testimonial-consigliere personale dei cittadini è efficace, soprattutto perché il volto scelto per rappresentare l’iniziativa, ovvero Giovanni Di Lorenzo, è popolare e credibile in tale ruolo.