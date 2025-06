Il film Cattivissimo me 4, diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, è un film d’animazione del 2024, sesto capitolo del franchise Cattivissimo me. La pellicola segue le nuove avventure di Gru, ora agente della Lega Anti-Cattivi, che deve proteggere la sua famiglia da un nuovo nemico. Il film è disponibile su Sky Cinema Family.

Regia, produzione e protagonisti del film Cattivissimo me 4

La regia del film è affidata a Chris Renaud e Patrick Delage, mentre la sceneggiatura è scritta da Mike White e Ken Daurio.

La pellicola è prodotta negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Universal Pictures e la produzione di Illumination Entertainment.

I protagonisti della storia

Steve Carell interpreta Gru (voce originale), doppiato in italiano da Max Giusti .

interpreta (voce originale), doppiato in italiano da . Kristen Wiig è Lucy Wilde , la moglie di Gru.

è , la moglie di Gru. Will Ferrell è Maxime Le Mal , il nuovo villain.

è , il nuovo villain. Sofía Vergara è Valentina , la complice di Maxime.

è , la complice di Maxime. Miranda Cosgrove è Margo , la figlia maggiore di Gru.

è , la figlia maggiore di Gru. Dana Gaier è Edith , la figlia di mezzo.

è , la figlia di mezzo. Madison Polan è Agnes , la più piccola.

è , la più piccola. Pierre Coffin presta la voce ai Minions .

presta la voce ai . Jason Segel torna nel ruolo di Vector (cameo).

Dove è stato girato?

Essendo un film d’animazione, Cattivissimo me 4 è stato realizzato interamente in computer grafica dagli studi di Illumination Entertainment, con sede a Santa Monica, California.

Trama del film Cattivissimo me 4

Dopo gli eventi di Cattivissimo Me 3, Gru si è affermato come stimato agente della Lega Anti-Cattivi. Vive felicemente con Lucy e le loro tre figlie adottive: Margo, Edith e Agnes. Ma la tranquillità è effimera. Un nuovo e temibile villain, Maxime Le Mal, emerge, determinato a vendicarsi di Gru per un vecchio rancore risalente ai tempi della scuola.

Quando Maxime e la sua complice, Valentina, prendono di mira la famiglia di Gru, il super ex-cattivo è costretto a una mossa drastica. Si trasferiscono nell’idilliaca cittadina di Mayflower, assumendo una nuova identità. L’obiettivo è proteggere Lucy, Margo, Edith, Agnes e il nuovo arrivato, Gru Jr., un bimbo pestifero che sembra avere come unica missione quella di rendere la vita del padre un inferno. Tra sequenze d’azione mozzafiato, umorismo irriverente e animazioni spettacolari, Cattivissimo Me 4 promette una storia ricca di colpi di scena e l’introduzione di nuovi personaggi indimenticabili.

Spoiler finale

Nel momento cruciale del film, Gru e la sua famiglia affrontano Maxime Le Mal in uno scontro epico. Ad aiutarli, i Mega Minions, un gruppo di Minions potenziati direttamente dall’AVL (Lega Anti-Cattivi), che portano il caos e il divertimento a un livello superiore.

Il film si chiude con un finale divertente ed emozionante, che lascia aperte le porte a nuove, esilaranti avventure per Gru e i suoi fedeli Minions.

Cast del film Cattivissimo me 4

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: