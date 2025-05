Venerdì 23 maggio parte l’ultima giornata di Serie A 2024-2025. Al termine delle dieci partite del turno, dunque, tutti i verdetti saranno ufficiali.

Serie A 2024-2025 ultima giornata, la lotta scudetto

L’ultima giornata di Serie A 2024-2025 prende il via, come detto, il 23 maggio. Alle ore 20:45, infatti, si svolgono i due match decisivi per lo scudetto.

Nel primo, il Napoli capolista, guidato da Antonio Conte, lancia la sfida al Cagliari di Davide Nicola, che con la vittoria di sette giorni fa ha ottenuto la certezza matematica della salvezza. In contemporanea, la seconda in classifica Inter affronta in trasferta il Como, sorpresa della stagione.

I Partenopei sono primi in classifica con un punto di vantaggio sugli inseguitori. Ciò significa che l’Inter, per vincere lo scudetto, deve necessariamente vincere e sperare nella sconfitta o nel pareggio del Napoli. In caso di arrivo a pari punti, Napoli ed Inter si contenderanno il titolo di Campione d’Italia in uno spareggio.

Sia Napoli-Cagliari che Como-Inter sono in onda solo su DAZN.

Serie A 2024-2025 ultima giornata, le partite del sabato

L’ultima giornata di Serie A 2024-2025 prosegue sabato, con altri due incontri. Il primo, alle 18:00, ha come protagonisti il Bologna, già qualificato all’Europa League dopo la vittoria della Coppa Italia, e il Genoa, matematicamente salvo.

Alle 20:45, invece, il Milan, nono in classifica e fuori da ogni discorso legato alla qualificazione in Europa, sfida il Monza, già retrocesso e fanalino di coda.

Anche in questo caso, entrambe le partite sono trasmesse esclusivamente su DAZN.

Le partite della domenica

Il calendario della domenica, infine, contiene sei match, tutti con fischio di inizio previsto alle 20:45. Sky ne propone tre, tutti interessanti sia per ciò che concerne la salvezza che l’accesso alla Champions. Il Venezia, che in caso di sconfitta o pareggio è matematicamente retrocesso, sfida la Juventus, costretta a vincere per terminare quarta e, dunque, cementare il posto in Champions League.

Il terz’ultimo Empoli, poi, sfida l’Hellas Verona: se i padroni di casa perdono, sono retrocessi aritmeticamente. In caso di vittoria, invece, gli ospiti rischiano di finire allo spareggio. Infine, sempre su Sky, gli abbonati possono seguire Lazio-Lecce. Se i biancocelesti sono sesti a meno due punti dalla Juve, i salentini sono quart’ultimi, a pari punti con l’Empoli.

Infine, solo DAZN propone le sfide Atalanta-Parma, con gli ospiti ancora a rischio retrocessione, Udinese-Fiorentina e Torino-Roma, dove i giallorossi devono vincere per sperare nella qualificazione alla Champions.

Serie A 2024-2025 ultima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per l’ultima giornata di Serie A.

Venezia-Juventus: Zancan e Marocchi;

Zancan e Marocchi; Lazio-Lecce: Massara e Gobbi;

Massara e Gobbi; Empoli-Hellas Verona: Barone ed Orsi.

Questi, invece, i commentatori per DAZN.