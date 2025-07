Il film Maria e l’amore (Maria rêve), diretto da Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller, è una commedia romantica francese del 2022. Questa pellicola racconta la profonda rinascita emotiva di una donna di mezza età che avviene attraverso l’arte, la poesia e un inaspettato nuovo amore. È disponibile su Rai 3 e ha una durata di 93 minuti. Perciò, si preannuncia come una visione piacevole e stimolante.

Regia, produzione e protagonisti del film Maria e l’amore

La regia è firmata da Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller, i quali sono già noti per il loro cortometraggio Pile Poil, vincitore del prestigioso Premio César. Il film è prodotto da TS Productions, TF1 Studio e France 3 Cinéma. La distribuzione italiana, inoltre, è curata da Europictures, garantendo così una diffusione capillare. Di conseguenza, il film beneficia di un team di produzione e distribuzione di alto livello.

I protagonisti principali sono, quindi, i seguenti attori:

nel ruolo di Maria Rodrigues, che è una donna delle pulizie con una passione segreta per la poesia. Grégory Gadebois nel ruolo di Hubert, il custode eccentrico ma gentile della Scuola di Belle Arti, che si rivelerà una figura chiave per Maria.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Francia, in particolare nella suggestiva Parigi. Le location hanno incluso il caratteristico quartiere Marais e gli interni della prestigiosa Scuola Nazionale Superiore di Belle Arti, luoghi che contribuiscono all’atmosfera artistica del film. Alcune scene sono state girate in studio a Saint-Denis. Le ambientazioni domestiche e urbane, inoltre, sono state scelte con cura per riflettere la quotidianità semplice ma al contempo poetica della protagonista. Le riprese si sono svolte tra l’estate e l’autunno del 2021, con una particolare attenzione alla luce naturale e ai dettagli realistici, per conferire autenticità alla narrazione. Pertanto, ogni aspetto visivo è stato curato meticolosamente.

Trama del film Maria e l’amore

Maria, una donna di 50 anni, lavora come donna delle pulizie e vive una vita apparentemente ordinaria, scandita da gesti ripetitivi e da lunghi silenzi. È sposata da ben 25 anni con Oratio, un uomo affettuoso ma, in realtà, piuttosto distante. Scrive poesie, ma non le mostra a nessuno, nemmeno al marito, tenendo nascosta questa parte profonda di sé. La sua esistenza, dunque, è segnata da una routine consolidata.

Quando Maria viene trasferita per lavoro alla prestigiosa Scuola di Belle Arti di Parigi, entra improvvisamente in contatto con un mondo completamente nuovo: un ambiente creativo, libero, pieno di giovani eccentrici e, soprattutto, di opere d’arte provocatorie. Qui conosce Hubert, il custode della scuola, un uomo solitario e sensibile che ha una passione smodata per Elvis Presley e ama ballare da solo nei corridoi. Di conseguenza, la sua vita prende una piega inaspettata.

Tra Maria e Hubert nasce un’intesa speciale, fatta di piccoli gesti, sguardi complici e silenzi condivisi che valgono più di mille parole. Mentre il loro legame cresce e si rafforza, Maria riscopre non solo la propria sensualità, ma anche una rinnovata voglia di vivere e la capacità di lasciarsi andare alle emozioni. La sua trasformazione è, quindi, profonda e liberatoria.

Spoiler finale

Nel finale del film, Maria si trova davanti a una scelta cruciale e significativa: rimanere nella sicurezza, seppur monotona, del suo matrimonio oppure abbracciare la nuova sé stessa, più libera e autentica. Dopo aver posato nuda per un’installazione artistica, un atto di grande coraggio e auto-accettazione, e aver aiutato una studentessa in difficoltà, Maria comprende profondamente di non poter più ignorare la propria voce interiore. La sua decisione è, dunque, irrevocabile.

Così, decide di lasciare il lavoro e, infine, anche il marito. Non si tratta di una fuga, bensì di una scelta consapevole per ricominciare da sé e percorrere una nuova strada. Il film si chiude con Maria che cammina per le strade di Parigi, con il suo inseparabile quaderno di poesie sotto braccio, finalmente pronta a vivere la vita che ha sempre sognato, liberata da ogni costrizione. È, pertanto, un epilogo che celebra l’autonomia e la realizzazione personale.

Cast completo del film Maria e l’amore

Il cast unisce interpreti affermati del cinema francese a volti emergenti, creando un microcosmo poetico e, al contempo, realistico. Le dinamiche tra i personaggi ruotano attorno alla complessa trasformazione di Maria e al suo sorprendente incontro con l’arte e l’amore. Di conseguenza, ogni attore contribuisce a questa narrazione corale.