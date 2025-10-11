Venerdì 10 ottobre, Rai 1 ha mandato in onda un nuovo appuntamento di Tale e Quale Show e di seguito vi sveliamo ciò che è successo. La vittoria è andata a Pamela Petrarolo, che ha realizzato una stupenda imitazione di Gianna Nannini.

Tale e Quale Show 10 ottobre, a decretare il podio la giuria arricchita da Leonardo Pieraccioni

Al timone di Tale e Quale Show del 10 ottobre, in onda in diretta ed in prima serata su Rai 1, c’è Carlo Conti. Con lui, in qualità di giudici, hanno partecipato i soliti Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ai tre, si è unito, in qualità di ospite e quarto giurato, l’attore e regista Leonardo Pieraccioni.

I dieci concorrenti di Tale e Quale Show si sono esibiti in diretta e dal vivo. Al termine, ogni membro della giuria ha stilato la propria classifica, che poi si è completata con i voti dei concorrenti e del pubblico a casa, che ha espresso le proprie preferenze sui social.

La vittoria, nella puntata del 10 ottobre, è andata a Pamela Petrarolo. La showgirl è riuscita nell’impresa di realizzare una riuscitissima imitazione di Gianna Nannini, ottenendo il vertice della classifica con 65 punti.

Tale e Quale Show 10 ottobre, il resto della classifica

Al secondo posto, a Tale e Quale Show del 10 ottobre, c’è Tony Maiello, che ha raccolto 57 punti con l’omaggio a Mango. Sul gradino più basso del podio con 54 punti, invece, c’è il duo composto da Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che hanno interpretato l’improbabile duetto fra i finti Fiorella Mannoia e Tommy Cash.

In quarta posizione, con 48 lunghezze, c’è l’ottimo Marco Mengoni firmato da Samuele Cavallo. A 44 punti, invece, c’è Antonella Fiordelisi, quinta con l’interpretazione di Elodie. Solo 41 punti per Le Donatella, che hanno fatto ballare il pubblico con gli Abba. Settima, ad appena una lunghezza di distanza, Maryna con l’imitazione di Shakira.

Molto più staccati gli altri. Peppe Quintale, con Patrick Hernandez, è ottavo a 33 punti. Penultimo posto per la brutta versione di Ornella Vanoni firmata da Carmen Di Pietro, che riceve 30 punti. Fanalino di coda Gianni Ippoliti ed il suo Renato Zero.

Le imitazioni della prossima settimana

Come di consueto, al termine di Tale e Quale Show del 10 ottobre, il conduttore Carlo Conti ha comunicato le imitazioni al centro del prossimo appuntamento. Di seguito l’elenco: