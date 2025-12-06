Da qualche giorno è in rotazione, sulle varie emittenti della Rai, la pubblicità dedicata alle Olimpiadi Invernali 2026. Si tratta di uno dei primi spot per promuovere i prossimi Giochi Olimpici, che si svolgeranno nel nostro paese a febbraio del prossimo anno.

Olimpiadi Invernali 2026 pubblicità Rai, protagoniste le location dell’evento

La pubblicità della Rai dedicata alle Olimpiadi Invernali 2026 è prodotta dalla Direzione Comunicazione della Rai. La TV di Stato, d’altronde, detiene i diritti tv per mandare in chiaro i Giochi, che si svolgeranno fra Milano e Cortina dal 6 al 22 febbraio del 2026. Si tratta della XXV edizione delle Olimpiadi Invernali e la Rai, per l’occasione, propone al pubblico circa 250 ore di gare.

La pubblicità delle Olimpiadi Invernali 2026 fonde alcuni degli sport simbolo dell’evento alle location nelle quali sono ospitati gli atleti. In particolare, nello spot è possibile vedere l’Arena di Verona e le Cinque Torri di Cortina, oltre al Duomo, i Navigli, l’Arco della Pace e la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano.

Il fuoco sprigionato dagli atleti

La pubblicità Rai delle Olimpiadi Invernali 2026, nel formato integrale, ha una durata di un minuto. Nella prima parte dello spot, le location dell’evento, a partire dalle Dolomiti, vengono investite da scintille e fuoco, che fondono il ghiaccio ed avvolgono tutti i luoghi mostrati.

Ben presto, in un crescendo di emozioni, è svelato il mistero: tali scintille sono originate dagli atleti, che cimentandosi nelle varie discipline olimpiche sprigionano energia, sottoforma proprio di scintille.

I protagonisti degli sport volano sulle piste da sci, fanno lo slalom tra le guglie del Duomo, si lanciano nel vuoto da un halfpipe dello snowboard per poi sfrecciare sui Navigli, piroettare tra i monumenti e danzare sulle piste di pattinaggio. Alla fine, le energie opposte fra l’inverno ed il fuoco degli atleti creano il logo delle Olimpiadi. Il tutto termina con l’intervento della voce narrante che esclama il claim, ovvero “L’inverno si infiamma“.

Olimpiadi Invernali 2026 pubblicità Rai, fondamentale la musica di Vivaldi

La pubblicità delle Olimpiadi Invernali realizzata dalla Rai è di grande livello, soprattutto per quanto riguarda le animazioni inserite, decisamente ben fatte. L’idea di fondere le discipline sportive al centro dell’evento con i luoghi simbolo dei Giochi Olimpici, inoltre, è efficace e rende completa la narrazione.

Fondamentale, per il risultato finale, è la colonna sonora. Le note che accompagnano la pubblicità sono quelle del primo movimento de L’inverno di Vivaldi, adattate perfettamente per l’occasione. La musica, infatti, dona dinamismo ed epicità allo spot, garantendo una crescita emotiva costante della narrazione, fino al punto massimo, ovvero quello dell’apparizione del logo delle Olimpiadi.