Da qualche settimana è in rotazione al pubblicità di Rotoloni Regina e la protagonista è una mummia. Questa è la decisione della nota azienda, che ha deciso di lanciare una nuova campagna di comunicazione per promuovere la carta igienica.

Pubblicità Rotoloni Regina mummia, lo spot ideato dalla società Grey

Rotoloni Regina, con la pubblicità che ha come protagonista una mummia, ha realizzato diverse tipologie di formato. La principale, ovvero quella che è in rotazione sulle varie emittenti televisive del nostro paese, ha una durata di circa 30 secondi. Esiste, tuttavia, una versione che ha una durata di 15 secondi, oltre che differenti formati pensati per il mondo delle radio e dei canali digital e social. L’agenzia che ha ideato lo spot è la Grey. La società che ha curato la realizzazione, invece, è la Akita Film.

Centrale la musica Stayin Alive dei Bee Gees

La pubblicità di Rotoloni Regina, dunque, ha come protagonista una mummia, che completamente bardata vaga per le strade di una città dei giorni nostri. Ovviamente, la sua presenza desta grande stupore ed attira l’attenzione di tutti.

Il protagonista, invece, è completamente disinvolto, si affaccia nei negozi ed attraversa la strada in tutta tranquillità, ballando sulle note dello storico brano Stayin Alive, pubblicato nel 1977 dai Bee Gees e diventato cult per aver fatto da colonna sonora al film La febbre del sabato sera.

La pubblicità dei Rotoloni Regina prosegue con il personaggio principale che entra all’interno di un supermercato. Qui, dopo aver attraversato una serie di reparti, si reca nella zona di suo interesse: lo scaffale nel quale è in vendita la carta igienica della Rotoloni Regina. Il protagonista prende una confezione, si avvicina alla cassa e lancia, verso una cassiera, una moneta rigorosamente egiziana per finalizzare l’acquisto.

Lo spot termina con la mummia che, al centro di una carreggiata, si lascia andare ad un passo di danza, mentre la voce narrata declama il claim, ovvero Rotoloni Regina Non finiscono mai.

Pubblicità Rotoloni Regina mummia, la recensione

La pubblicità di Rotoloni Regina con protagonista la mummia è senza dubbio innovativa. L’idea di far vagare una mummia per le nostre città attira l’attenzione dello spettatore e la decisione di farlo arrivare in un supermercato per acquistare i Rotoloni Regina è divertente.

L’elemento centrale dell’intera narrazione, comunque, è la musica, vera e propria protagonista. La narrazione, creata in questo modo, è trascinante, al punto che anche la mummia si lascia andare a passi di danza scatenati lungo le strade cittadine.