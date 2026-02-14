A casa di Alessandro Del Piero sono arrivati due nuove ospiti. Dopo la versione con Fabio Capello e Beppe Bergomi, infatti, è in rotazione, da pochi giorni, la pubblicità 2026 di Sky WiFi con nuovi testimonial.

Pubblicità Sky WiFi 2026, il mondo del calcio si unisce a quello del tennis

Sky, per promuovere il servizio dedicato al proprio WiFi, ha deciso di cambiare testimonial, puntando comunque ancora una volta sul mondo dello sport. Rispetto alle precedenti comunicazioni, l’unico confermato è Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e campione del mondo con l’Italia nel 2006, da qualche anno nel cast dei talenti della piattaforma satellitare.

I due nuovi volti, invece, uniscono il mondo del calcio a quello del tennis. In compagnia dell’ex calciatore, infatti, ritroviamo Fabio Fognini e Flavia Pennetta, marito e moglie nonché entrambi ex tennisti professionistici. Lui si è ritirato da poco ed è reduce dall’esperienza come concorrente di Ballando con le stelle. Lei, invece, si è ritirata nel 2015, anno nel quale ha vinto lo slam degli US Open.

La descrizione dello spot

La pubblicità di Sky WiFi ha una durata di circa 30 secondi e parte con i due nuovi testimonial che suonano al campanello di casa Del Piero. Fognini e Pennetta ammettono di avere problemi nel vedere una partita di tennis a causa della connessione: “Quando la connessione è lenta, è dura“. L’ex calciatore, allora, afferma: “Ho capito, entrate tanto io ho il Sky WiFi“.

A seguire, marito e moglie sono seduti sul divano, davanti alla televisione, e Del Piero commenta: “Certo che a rete andiamo fortissimo“. Pennetta, a questa punto, si gira verso l’ex calciatore e, indicando sia lui che il coniuge, scherza: “Certo che fra voi due c’è una bella intesa“. Del Piero, allora, conclude: “Siamo una bella coppia anche noi“.

A questo punto, la voce narrante fuori campo spiega l’offerta, che propone, ad una tariffa scontata per un anno e mezzo, sia Sky WiFi, fibra 100% ultraveloce, che gli show e le serie incluse con Sky TV.

Pubblicità Sky WiFi 2026, recensione

La nuova pubblicità di Sky WiFi, lanciata nel 2026, punta ancora sullo stile delle promozioni passate. Il focus, infatti, è proposto sull’ironia, che è al centro dell’intera narrazione, mantenendo uno stile che si avvicina molto a quelle delle sitcom. Inoltre, continua ad essere molto efficace la strategia della piattaforma satellitare di associare il servizio della rete internet a quello dei contenuti di Sky TV. Due realtà che si uniscono, dunque, in una sorta di gioco di squadra, ben fatto, tutto interno all’emittente.