A partire dallo scorso agosto è possibile assistere alla nuova pubblicità di Sky Wifi, denominata Il salotto del calcio. L’emittente satellitare, per lanciare il proprio servizio, ha deciso di affidarsi a tre volti noti del mondo del calcio italiano.

Sky Wifi pubblicità, chi sono i testimonial

Sono tre i testimonial della pubblicità di Sky Wifi. Il primo è il calciatore Alessandro Del Piero, per anni volto di punta della Juventus e della Nazionale di calcio italiana. Dopo il suo ritiro, l’ex attaccante ha spesso collaborato con Sky, sia in qualità di telecronista che come opinionista.

Il secondo testimonial è Beppe Bergomi, commentatore tecnico che, in coppia con Fabio Caressa, ha raccontato alcuni momenti fondamentali del calcio italiano, come la vittoria ai Mondiali del 2006 ed agli Europei del 2021. Ai due si unisce Fabio Capello, pluripremiato allenatore e spesso ospite negli approfondimenti sportivi firmati da Sky.

Focus sulla velocità della connessione

La pubblicità di Sky Wifi ha una durata di trenta secondi ed inizia quando suona il campanello a casa di Alessandro Del Piero. Quest’ultimo apre la porta di casa e, con sorpresa, scopre che sono presenti Fabio Capello e Beppe Bergomi.

A loro, l’ex attaccante chiede: “Ma non siete allo stadio per la diretta?“. Bergomi, allora, ammette: “Volo cancellato, Alex, la dobbiamo fare da te“. Del Piero risponde: “Tranquilli, ho Sky Wifi, è ultraveloce“. Capello, infine, sottolinea: “Per questo siamo venuti qui“.

Con un montaggio di immagini sono mostrate le operazioni eseguite in casa Del Piero, dove in pochi minuti è costruita una vera e propria sala da commento, con tanto di luci, cuffie e microfono. Bergomi, stupito, dice: “È come essere lì“. Del Piero conclude con una battuta: “Giochiamo in casa”.

Infine, la voce narrante comunica la nuova offerta, che mischia il Wifi al pacchetto Sky TV.

Sky Wifi pubblicità, la recensione

La pubblicità di Sky Wifi non è senz’altro la migliore che l’emittente abbia mai realizzato.

Uno dei problemi principali è l’assenza di originalità, con la narrazione che, partendo dall’espediente della cancellazione del volo, ha come fulcro il montaggio della postazione di commento in casa. Anche i dialoghi dei protagonisti non sono di certo memorabili, limitandosi al contrario al minimo indispensabile per portare avanti la produzione. A tal proposito, comunque, la scelta di coinvolgere tre testimonial di tutt’altro settore rispetto a quello della recitazione può aver senz’altro influito.

Sky, insomma, avrebbe potuto fare di più per promuovere il servizio.