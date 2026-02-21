Dallo scorso 9 febbraio è in rotazione, sulle varie emittente televisive del nostro paese, la nuova pubblicità della FIAT con protagonista Piero Chiambretti. La campagna di comunicazione è denominata Piero Chiambretti sulla neve.

Pubblicità FIAT Piero Chiambretti, il conduttore torna a fare il testimonial a dieci anni dall’ultima volta

La pubblicità della FIAT, dunque, torna in televisione con al centro Piero Chiambretti. Per quest’ultimo si tratta a tutti gli effetti di un ritorno: il presentatore, infatti, aveva collaborato con la nota società automobilistica già dieci anni fa.

La pubblicità della FIAT rimane in onda, nel nostro paese, nei mesi di febbraio e marzo, durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Lo spot ha al centro quattro modelli principali della nuova gamma FIAT ovvero Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda benzina, Ibrida ed elettrica e 600 ibrida ed elettrica.

La descrizione della produzione

La campagna di comunicazione della pubblicità FIAT è firmata dalla Publicis Collective ed è realizzata dalla Twister Film. La regia, invece, è curata da William9.

La campagna comunicativa con protagonista Piero Chiambretti si articola in due differenti spot. Entrambi prendono il via a partire da un frigorifero vintage FIAT da cui Chiambretti emerge pronunciando la battuta Quando vedo una FIAT, mi sciolgo.

A questo punto, prende il via la narrazione vera e propria. Lo sfondo nel quale è immerso il frigorifero si trasforma nelle città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, due delle sedi dei Giochi Olimpici. Di fronte alla telecamera, si alternano le varie automobili protagoniste della narrazione.

Al di sopra di esse vi sono vari protagonisti, atleti impegnati in sport ispirati alle discipline Olimpiche: dal curling allo sci di fondo, dal pattinaggio all’hockey, fino al bob.

Pubblicità FIAT Piero Chiambretti, la recensione

Al termine della pubblicità della FIAT, il conduttore Piero Chiambretti riappare dall’interno del frigorifero ed afferma: “Insegui quello che vuoi ed una FIAT avrai“. Poco prima della fine della narrazione è inquadrato il frigorifero, immerso nel buio della notte, e la voce di Chiambretti che si domanda: “Qualcuno sa come si spegne il freezer?“.

FIAT, per promuovere la propria gamma di automobili, ha dunque deciso di sfruttare l’eco delle Olimpiadi di Milano-Cortina, evento che ha attirato sul nostro paese le attenzioni mediatiche del mondo. Nel pieno rispetto dello stile del testimonial, gli spot sono leggeri, improntati sull’ironia, quasi come se fossero dei cartoon. Il risultato finale è leggero ed efficace, seppur manchi quel guizzo capace di attirare l’attenzione dello spettatore.