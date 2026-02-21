Sabato 21 e domenica 22 febbraio, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il programma è guidato, in entrambe le giornate, da Silvia Toffanin.

Verissimo 21 22 febbraio, chi c’è il sabato

Durante Verissimo di sabato 21 febbraio, al via alle ore 16:30 circa, la conduttrice accoglie Margareth Madè. Attrice e modella, ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive di successo, come Baarìa di Giuseppe Tornatore e le fiction The Bad Guy ed Il Gattopardo.

Per la prima volta nella storia del programma, poi, è dato spazio a Vincenzo De Lucia. Comico ed imitatore, ha già lavorato insieme a Toffanin nello show This is Me, nel quale ha imitato la conduttrice per tutte le puntate dell’edizione.

Il caso Liliana Resinovich

Nel corso di Verissimo del 21 febbraio partecipano due attori. In primis Corinne Clery, che racconta il suo percorso di vita. A lui si unisce Kaspar Capparoni, che è reduce dal successo ricevuto con Una nuova vita, fiction che è giunta al termine negli scorsi giorni sulla rete ammiraglia del Biscione.

Infine, nella puntata, si parla di uno dei casi di cronaca maggiormente al centro dell’attenzione mediatica degli ultimi mesi. Stiamo parlando della morte di Liliana Resinovich, pensionata il cui corpo privo di vita è stato rinvenuto il 5 gennaio del 2022, a Trieste.

Attualmente, per la sua morte c’è un unico indagato, ovvero il marito Sebastiano Visintin. Negli scorsi giorni, inoltre, è arrivata la notizia della morte di Claudio Sterpin, amico speciale di Liliana. Per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda è presente, in studio, Silvia Radin, la cugina della vittima.

Verissimo 21 22 febbraio, chi c’è la domenica

Durante Verissimo di domenica 22 febbraio, al via alle 15:30, è dato spazio a Stefania Sandrelli, attrice che ha alle spalle una lunga carriera. Per il mondo della musica ci sono due voci molto apprezzate, ovvero Al Bano e Noemi.

Fa il suo ritorno, nel programma, il campione di basket Achille Polonara, che sta affrontando un difficile percorso di recupero a causa di una grave forma di leucemia che lo ha colpito lo scorso anno.

A Verissimo c’è la tiktoker Rita De Crescenzo, che racconta ciò che è accaduto al figlio, ferito ad una gamba con un’arma da taglio. Spazio allo sfogo di Andreas Muller, che sui social ha affrontato i suoi haters.

Infine c’è Evelina Sgarbi, che parla delle ultime novità relative alla vicenda nella quale è coinvolta insieme a suo padre Vittorio.