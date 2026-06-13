Pubblicità-Reale-Mutua-Lillo-Valentina-Barbieri-recensione

Da qualche settimana, sulle varie emittenti televisive (e non solo) del nostro paese, è possibile vedere la nuova pubblicità della Reale Mutua con protagonisti due volti noti: Lillo e Valentina Barbieri. La società, la più grande compagnia assicurativa del nostro paese, ha dunque deciso di allargare la propria comunicazione.

Pubblicità Reale Mutua Lillo Valentina Barbieri, chi sono i testimonial

Al centro della pubblicità della Reale Mutua, dunque, ci sono due testimonial. Il primo è Lillo, comico e attore già protagonista delle comunicazioni precedenti della società, quando ha lanciato il claim So Lillo, che da diverso tempo accompagna le comunicazione dell’azienda.

Al suo fianco, e questa è la novità principale, c’è un’altra comica, ovvero Valentina Barbieri. Molto seguita sui social, è nota al pubblico televisivo per essere, da diverse edizione, nel cast del GialappaShow, dove effettua numerose imitazioni, fra cui quella di Ilary Blasi e Alessandra Amoroso.

Al centro dello spot ci sono i Vantaggi Mutualistici, benefici concreti di varia natura che l’azienda riconosce ai propri associati.

La messa in scena di una seduta psicologica

La pubblicità di Reale Mutua ha una durata di trenta secondi, durante i quali è in scena quella che sembra, a tutti gli effetti, una seduta di psicoterapia. Nel ruolo del dottore c’è Lillo, mentre in quello della paziente c’è Valentina Barbieri.

Lillo, di spalle rispetto a Barbieri, ascolta, seppur con poca attenzione, ciò che dice la comica: “E poi continuo a fare quel sogno. Tutti ce l’hanno con me, mi dicono che ho dei vantaggi, che non è giusto e che non me li merito. Ma quali vantaggi? E se fosse perché So’ socia?”. A questo punto è catturata l’attenzione di Lillo, che si volta verso Barbieri e afferma: “Sei Socia Reale Mutua? Ma allora sì, quelli sono i tuoi Vantaggi Mutualistici, puoi anche usarli per prenderti cura di te. Ma quali sensi di colpa, anzi ricordati che sei socia“. Barbieri, a questo punto, si alza dal lettino nel quale si trovava e, ripetendo “So Socia”, abbandona la stanza.

Pubblicità Reale Mutua Lillo Valentina Barbieri, la recensione

La pubblicità di Reale Mutua ha utilizzato, ancora una volta, la linea della comicità. Uno stile, quest’ultimo, che l’azienda ha adottato con la scelta di Lillo come testimonial e che, se possibile, ha tentato di rafforzare ulteriormente con l’arrivo di Valentina Barbieri. Da questo punto di vista, uno sforzo in più poteva essere fatto. La scelta di mettere in mostra una finta seduta di psicoterapia non è fra le più originali. L’effetto finale, con il continuo ripetersi del claim “So’ Socia“, non è esilarante.