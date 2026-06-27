Come ogni anno, anche nel 2026 la società Idealista ha lanciato una pubblicità dedicata al Pride. Lo spot è in rotazione dallo scorso 21 giugno.

Pubblicità Idealista Pride, la celebrazione del diritti LGBTQ+

La pubblicità di Idealista dedicata al Pride è una realizzazione della società Gibbo & Lori ed è pensata con l’obiettivo di celebrare i diritti della comunità LGBTQ+. Da diversi anni, l’azienda ha deciso di lanciare degli spot ad hoc nel mese di giugno, quando si celebra il Pride.

Come detto, lo spot ha debuttato il 21 giugno ed è proposto sulle principali reti televisive del nostro paese. Infatti, la narrazione è in rotazione su Rai, Mediaset, Sky, La7 e Discovery. Inoltre, è possibile vedere la pubblicità anche nella piattaforma streaming Amazon Prime Video.

La descrizione

La pubblicità di Idealista dedicata al Pride ha una durata di 30 secondi ed ha il titolo di Ridicoli. La narrazione è ambientata in un condominio e la protagonista è un’anziana portinaia, intenta a lavorare all’uncinetto, osserva con sguardo severo una coppia di ragazzi omosessuali.

La medesima signora, successivamente, sale su una scala e, con una scopa, fa cadere una piccola bandierina arcobaleno, commentando: “Ridicoli”. Tutto lascia pensare a un gesto discriminativo, ma la realtà è un’altra e sorprendente.

Quando la coppia di fidanzati torna a casa scoprono che al posto della piccola bandiera arcobaleno ne è presente un’altra molto più grande e realizzata interamente in uncinetto. A questo punto, l’inquadratura torna sull’anziana portinaia, che guarda con un sorriso nostalgico una vecchia foto che la ritrae insieme a un’altra ragazza. Il tutto avviene di fronte a un cesto con dei gomitoli colorati, che fanno capire a chi guarda che è stata propria la portinaia a realizzare la bandiera arcobaleno.

Pubblicità Idealista Pride, la recensione

La pubblicità dedicata al Pride di Idealista è realizzata dalla casa di produzione The Big Mama. La regia, invece, è curata da Alessio Lauria. Lo spot è senza dubbio ben fatto e nella sua semplicità colpisce a pieno nel segno.

La narrazione rappresenta al meglio quanto, se ben costruite, le immagini sappiano comunicare meglio delle parole. In tutti i 30 secondi dello spot, infatti, è narrata una sola espressione, ovvero “Ridicoli”, che f rivolta a una coppia omossessuale farebbe pensare a tutt’altro.

La realtà, invece, è diversa e il colpo di scena legato al passato dell’anziana portinaia, in un colpo solo, ribalta l’intero significato del messaggio. A livello tecnico la produzione è ben fatta e, dal punto di vista comunicativo, il messaggio arriva forte e chiaro, senza lasciare spazio e fraintendimenti.