È girata a Napoli la pubblicità di Dolce e Gabbana dedicata alla campagna Devotion. Al centro della produzione vi sono Michele Morrone e Irina Shayk, da diverso tempo i volti internazionali della società.

Dolce e Gabbana pubblicità Devotion, uno spot che celebra l’estate italiana

Al centro della pubblicità di Dolce e Gabbana c’è il nuovo profumo della linea Devotion. La fragranza si chiama Your Devotion Eau de Parfum Intense, attualmente disponibile, in anteprima, nei negozi Sephora e negli store ufficiali della società. In tutti gli altri negozi, invece, è possibile trovare il profumo solamente da settembre.

Nella nuova pubblicità di Dolce e Gabbana è molto presente la celebrazione dell’estate italiana. Il nostro paese, infatti, è protagonista non solo con la location, che come detto è rappresentata da Napoli, ma anche con la musica: la colonna sonora della promozione è Sapore di sale, brano del ’63 di Gino Paoli.

La regia della produzione è di Gordon Von Steiner.

Chi sono i testimonial

Nel ruolo di testimonial, durante la pubblicità di Dolce e Gabbana ci sono due personaggi celebri che già in passato hanno partecipato alle campagne comunicative della società. Il primo è Michele Morrone, attore italiano conosciuto in tutto il mondo grazie alla partecipazioni a pellicole internazionali, tra cui 365 giorni. Al suo fianco c’è la modella russa Irina Shayk, che lo scorso febbraio ha co-condotto, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, la terza serata del Festival di Sanremo.

La pubblicità della linea Devotion di Dolce e Gabbana, nella sua versione integrale, ha una durata di un minuto e venti secondi. L’intera produzione racconta, senza utilizzare alcuna parola, la storia d’amore fra i due protagonisti, ripresi dalle telecamere in diversi momenti della loro relazione. Dalle passeggiate lungo le vie di Napoli ai momenti più intimi a letto, passando per i litigi, durante i quali Irina lancia, da un balcone, i vestiti del compagno.

Dolce e Gabbana pubblicità Devotion, la recensione

La pubblicità di Dolce e Gabbana dedicata alla linea Devolution è senz’altro un’operazione comunicativa riuscita. La promozione, infatti, è una sorta di corto cinematografico, sia per durata che per qualità.

Lo spot, nonostante non ci sia neanche un minimo accenno a un dialogo, riesce benissimo a catturare l’attenzione dello spettatore. La bravura dei protagonisti, le suggestive immagini di Napoli e l’ottimo montaggio fra la musica e le immagini restituiscono al meglio l’italianità che è centrale nella narrazione.

Da segnalare è, soprattutto, l’alternanza fra le immagini in bianco e nero e quelle a colori. Una scelta stilistica senz’altro curiosa, ma che contribuisce a rendere il tutto più curioso e cinematografico.