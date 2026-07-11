Si intitola Il Ritorno il nuovo film originale italiano disponibile, a partire da sabato 11 luglio, su RaiPlay. Al centro della storia c’è Teresa, mamma interpretata dalla cantante Emma Marrone.

Il Ritorno film RaiPlay, regista e dove è girato

Le società che hanno lavorato alla realizzazione del film Il Ritorno sono World Video Production, Marvin Film, Rai Cinema e Bling Flamingo. Il progetto ha potuto contare sul contributo del Ministero della Cultura e di Lazio Cinema International.

Colui che ha curato la regia della pellicola è Stefano Chiantini, che ha scritto anche la sceneggiatura. La produzione, che ha una durata di circa 86 minuti, ha partecipato in concorso alla Festa del Cinema di Roma nel 2022 all’interno della sezione Alice nella Città, dedicata ai talenti esordienti.

Come già detto, l’attrice al centro del film è Emma Marrone. Per la cantante non si tratta del debutto nel mondo della recitazione, avendo già fatto parte del cast di produzioni come Benvenuti al Nord di Luca Miniero e Gli anni più belli di Gabriele Muccino.

Il Ritorno film RaiPlay, la trama

Nel film Il Ritorno, in onda esclusivamente in streaming su RaiPlay, Teresa è una giovane donna che vive insieme al compagno Pietro e al loro figlio Antonio, di appena due anni. Come molte coppie della loro età, anche i protagonisti devono affrontare i problemi legati alla situazione economica e alla difficoltà nel trovare lavoro.

Pietro, inoltre, è una persona tutt’altro che affidabile e Teresa, che è stata da poco licenziata, si trova costretta a fare tutto da sola: cercare di guadagnare un po’ di soldi per la famiglia e, allo stesso tempo, prendersi cura della casa e del figlio.

Un gesto estremo costa a Teresa il carcere

Tutto cambia quando, un giorno, Teresa riceve un’aggressione da un debitore del compagno. Per difendersi, la protagonista compie un gesto estremo, a causa del quale finisce agli arresti, con una condanna a dieci anni di carcere. Una volta scontata la condanna, Teresa fa ritorno a casa sua, ma nel decennio di lontananza tutto è cambiato, a partire dal figlio, oramai cresciuto.

Il Ritorno film RaiPlay, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del film Il Ritorno, in onda in streaming su RaiPlay a partite da sabato 11 luglio.