Enrico Papi e Noemi sono i due nuovi conduttori dello Yoga Radio Estate 2026. Lo show musicale estivo, dunque, si appresta a vivere una nuova fase.

Yoga Radio Estate 2026 Enrico Papi Noemi, una coppia inedita

Quella composta da Enrico Papi e Noemi è senza dubbio una coppia inedita.

Lui è uno dei conduttori storici del Biscione: attualmente è in onda, su Italia 1, con Sarabanda Celebrity, format che ha condotto, nella versione originale dedicata ai non famosi, nel preserale di Canale 5 della scorsa estate.

Lei, invece, è una cantante, in autunno giudice di Io Canto Family e in uscita il 29 maggio prossimo con il nuovo brano Tu cosa fai questa sera. Per Noemi non si tratta di un debutto assoluto nel ruolo di conduttrice, avendo già guidato, con discreto successo, il Concertone del Primo Maggio sia nel 2024 che nel 2025.

Yoga Radio Estate 2026 Enrico Papi Noemi, quattro tappe lungo l’Emilia Romagna

Rispetto alla passata edizione, dunque, la conduzione dello Yoga Radio Estate 2026 subisce una vera e propria rivoluzione, in quanto dodici mesi fa i conduttori erano Rebecca Staffelli e Stefano Corti. L’unico confermato è Enzo Ferrari, speaker di Radio Bruno, ovvero l’emittente che organizza la kermesse. Ferrari è oramai una presenza fissa della manifestazione canora, alla quale partecipa consecutivamente sin dalla terza edizione, svolta nel 2007.

Lo Yoga Radio Estate, quest’anno, è composta da un totale di quattro tappe. Lo show conferma la sua organizzazione itinerante, con le serate che si svolgono nelle piazze di alcune delle città più importanti dell’Emilia Romagna. Si parte il 1° giugno, con il format che raggiunge Piazzale Roma di Riccione. L’11 giugno ci si sposta in Piazza Cavalli di Piacenza. Il 24 giugno è la volta di Piazza della Vittoria, a Reggio Emilia. Ultima tappa è prevista il 6 luglio, in Piazza Martiri di Capri.

Le differite su Italia 1

Sul palco delle quattro tappe dello Yoga Radio Estate 2026 si alternano alcuni degli artisti più noti del nostro paese, protagonisti delle classifiche radiofoniche e delle hit dell’estate. Al momento è noto solamente il cast della prima tappa, quella di Riccione, che può vantare la presenza di artisti come Serena Brancale, Tredici Pietro, Michele Bravi, Levante, Leo Gassmann, Le Vibrazioni e Francesca Michielin.

In televisione, i concerti sono proposti in diretta solamente su Radio Bruno TV, visibile in Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Piemonte sul canale 73 del digitale terrestre. Ad agosto, invece, le serate sbarcheranno in prima serata su Italia 1, dove avevano ottenuto, lo scorso anno, ottimi ascolti, con una media dell’8,43% di share.