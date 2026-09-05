È in rotazione dal 30 agosto scorso la pubblicità intitolata Bella Sorpresa di Immobiliare.it. Lo spot è visibile in televisione e online sulle principali piattaforme digitali.

Immobiliare.it pubblicità Bella Sorpresa, da chi è realizzata

La nuova pubblicità di Immobiliare.it è disponibile in due differenti versioni, che hanno una durata rispettivamente di 30 e 20 secondi. La società che ha curato la parte creativa della produzione è la PicNic, mentre la realizzazione è della Groenlandia. Il regista è Simone Godano.

Immobiliare.it è tornata in rotazione con una nuova pubblicità per lanciare una novità. Si tratta del servizio, disponibile sulla piattaforma, che permette a chiunque di conoscere la valutazione del proprio immobile, inserendo l’indirizzo, la tipologia e le caratteristiche della casa. Qualora si volessero avere più informazioni su una specifica abitazione, inoltre, è possibile usufruire del servizio rivolgendosi direttamente a uno dei tanti professionisti della società.

La descrizione

La pubblicità integrale di Immobiliare.it prende il via con una inquadratura su un uomo che sta facendo ritorno a casa. Quando apre la porta di ingresso, però, è accolto dalle urla della sua famiglia, oltre da palloncini e spara-coriandoli.

Una vera e propria festa, dunque, che è realizzata non per festeggiare un compleanno, bensì per celebrare il valore del proprio immobile: i palloncini dorati che campeggiano al centro della stanza, infatti, indicano il costo di vendita indicato dalla piattaforma per il proprio immobile.

La voce fuori campo del narratore, a questo punto, prende la parola e afferma: “Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa, basta inserire la zona e le caratteristiche su Immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere fra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu!”.

Immobiliare.it pubblicità Bella Sorpresa, la recensione

L’idea che sta alla base del nuovo spot di Immobiliare.it è tanto semplice quanto efficace: trasformare visivamente il nuovo servizio in un vero e proprio evento. Da qui la scelta di mettere in scena una festa di famiglia dopo lo svelamento del valore del proprio immobile.

A differenza delle campagne comunicative solitamente realizzate dall’azienda, tuttavia, in quella attualmente in rotazione manca il guizzo. La produzione non presenta nessun elemento ironico, non trasmette particolari messaggi e non attira molto la curiosità del pubblico. Al contrario si tratta di una semplice produzione di un servizio, sicuramente ben fatta ma che rappresenta comunque un passo indietro rispetto agli elevatissimi standard a cui la società ci aveva abituato.