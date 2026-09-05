Amore e morte in Namibia è un film thriller tedesco del 2026 diretto da Florian Baxmeyer, in onda su Rai 2 sabato 5 settembre 2026. Il titolo originale è Wo die Stille tötet – Mord in der Wüste e la protagonista è Julia Koschitz nel ruolo di Hannah Jansen.

La storia segue una cassiera berlinese che parte per la Namibia dopo aver ricevuto una notizia terribile sul figlio Dominik Jansen, interpretato da Gustav Schmidt. Una volta arrivata in Africa, Hannah comprende che dietro la sua scomparsa potrebbero nascondersi interessi legati all’estrazione dell’uranio, corruzione e documenti che qualcuno è disposto a tutto pur di tenere nascosti.

Regia, produzione e protagonisti del film Amore e morte in Namibia

La regia di Amore e morte in Namibia è firmata da Florian Baxmeyer. La sceneggiatura è di Klaus Arriens e Thomas Wilke, mentre la fotografia è curata da Sten Mende. Le musiche sono composte da Michael Kadelbach e Martina Eisenreich.

Il film è prodotto da Bantry Bay Productions per ARD Degeto Film. La produzione è di Ariane Krampe.

Julia Koschitz interpreta Hannah Jansen, una donna che conduce una vita ordinaria lavorando come cassiera a Berlino. Il rapporto con il figlio Dominik si è deteriorato da tempo e proprio questa distanza diventa una delle ferite più profonde affrontate durante il suo viaggio.

Ad accompagnarla nelle ricerche c’è Vincent, interpretato da Michael Klammer. È una guida turistica che inizialmente non ispira grande fiducia a Hannah, ma che progressivamente diventa il suo alleato più importante.

Dove è stato girato?

Amore e morte in Namibia è stato girato realmente in Namibia, sfruttando gli spettacolari paesaggi naturali che costituiscono una componente fondamentale del thriller.

Le riprese si sono svolte tra il 20 maggio e il 23 giugno 2025. La produzione ha lavorato a Windhoek, Swakopmund, Wüstenquell e nell’area di Rössing Mountain.

Una parte delle riprese è stata realizzata anche alle Isole Canarie, e precisamente a Gran Canaria.

Il deserto non rappresenta soltanto uno scenario suggestivo. Gli spazi enormi e apparentemente vuoti della Namibia aumentano il senso di isolamento di Hannah, che si trova in un Paese sconosciuto mentre cerca di comprendere che cosa sia realmente accaduto al figlio.

Trama del film Amore e morte in Namibia

Hannah Jansen lavora come cassiera nel quartiere berlinese di Wedding.

La sua quotidianità viene sconvolta quando riceve una terribile notizia dalla Namibia: il figlio Dominik, con il quale da tempo intrattiene un rapporto difficile, è scomparso nel deserto.

Hannah parte immediatamente per l’Africa.

Vuole capire che cosa sia accaduto e riportare a casa il figlio.

Una volta arrivata scopre però che Dominik le aveva nascosto una parte fondamentale della propria esistenza.

Hannah incontra Sima Shilongo e il piccolo Robin Shilongo e comprende quanto poco conoscesse realmente della vita costruita dal figlio in Namibia.

Per muoversi in un territorio completamente sconosciuto si affida a Vincent, una guida turistica dai modi poco convenzionali.

L’uomo sembra inizialmente una scelta tutt’altro che rassicurante.

Ben presto, però, diventa una delle poche persone realmente disposte ad aiutarla.

Le ricerche fanno emergere elementi sempre più inquietanti.

L’automobile utilizzata da Dominik presenta segni di manomissione.

Compaiono inoltre documenti compromettenti, mentre la sparizione di un giornalista suggerisce che il caso possa essere collegato a qualcosa di molto più grande di una vicenda personale.

Dominik aveva infatti raccolto informazioni riguardanti una compagnia mineraria e lo sfruttamento dei giacimenti di uranio.

Gli interessi economici coinvolti sono enormi.

Hannah comprende progressivamente che il figlio potrebbe essersi avvicinato troppo a informazioni che qualcuno non voleva rendere pubbliche.

La ricerca diventa così una corsa contro il tempo.

La donna deve imparare a muoversi nel deserto, affrontare persone pericolose e persino utilizzare un’arma.

Contemporaneamente è costretta a confrontarsi con i propri errori di madre.

Ogni nuova scoperta le rivela infatti una parte di Dominik che non conosceva.

Il viaggio nato per riportare a casa suo figlio si trasforma quindi anche nel tentativo disperato di recuperare un rapporto che Hannah credeva ormai perduto.

Spoiler finale

Amore e morte in Namibia è stato presentato in anteprima al Festival des deutschen Films nell’agosto 2026 e arriva su Rai 2 il 5 settembre.

La parte conclusiva porta Hannah sempre più vicino alla rete di interessi che circonda l’attività mineraria e alla verità sulla sorte di Dominik.

Gli indizi raccolti durante il viaggio dimostrano che la sua scomparsa non può essere liquidata come un semplice incidente nel deserto. Dominik era entrato in possesso di informazioni compromettenti e la manomissione dell’automobile conferma che qualcuno aveva interesse a fermarlo.

Hannah deve quindi affrontare direttamente le persone coinvolte nella cospirazione, mentre Vincent rimane al suo fianco nel momento più pericoloso della ricerca.

Il thriller intreccia così la risoluzione del mistero con il percorso personale della protagonista. Hannah comprende quanto fosse diventata distante dal figlio e scopre la famiglia e gli affetti che Dominik aveva costruito lontano dalla Germania.

Il significato dell’epilogo è legato proprio a questa trasformazione: la ricerca della verità permette ad Hannah di recuperare, almeno emotivamente, quella parte della vita del figlio dalla quale era rimasta esclusa.

Cast completo del film Amore e morte in Namibia

Il cast di Amore e morte in Namibia è guidato da Julia Koschitz nel ruolo di Hannah Jansen. Accanto a lei troviamo Michael Klammer nei ruolo di Vincent e Gustav Schmidt in quello di Dominik Jansen.