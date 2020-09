Che tempo che fa compie 18 anni torna sulla terza rete dove è nato il 13 settembre 2003. Successivamente il programma si è trasferito, prima su Rai 1 e successivamente su Rai 2. Adesso torna a casa.

Che tempo che fa su Rai 3, come è strutturato il talk show

Il programma su Rai 3 prevede conferme e novità.La prima novità è come è strutturato il talk show. Quest’anno Che tempo che fa inizia alle ore 20.00 e si protrae fino alle 20.40.Questo segmento ha per titolo Che Tempo Che Fa – Anteprima. Ed è dedicato ad un approfondimento dell’attualità con un occhio attento all’informazione culturale.Gli ospiti sono scelti proprio in base a tali caratteristiche.

Il programma vero e proprio, Che Tempo Che Fa inizia il prima serata alle 21.15. La formula è rinnovata soprattutto nel ritmo e nell’alternarsi di ospiti in studio e servizi esterni. In studio arrivano, come tradizione del talk, personaggi di grande levatura nazionale e internazionale. Previsti rappresentanti del mondo delle istituzioni, della politica, dello sport, dello spettacolo e della società.

In seconda serata, alle ore 23.00, arriva la terza parte del programma tradizionalmente nota con il titolo Che Tempo Che Fa – Il Tavolo.

Qui, accomodati ad un lungo tavolo, ci sono personaggi nuovi rispetto alle due parti precedenti. Ma alcuni possono anche tornare e partecipare a questa nuova conversazione, più informale e da intrattenimento.

Che tempo che fa ospiti fissi

Intanto nel cast, come ospiti fissi, tornano Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. L’attrice e comica interviene con i suoi spazi comici e dissacranti che, nella nuova edizione, saranno spalmati in varie parti del talk.

Altri ospiti fissi sono: Roberto Saviano, Enrico Brignano, Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz.

In particolare, Roberto Saviano cura un segmento fisso nelle 33 puntate del talk dedicato all’approfondimento dell’informazione e dei fatti principali dell’attualità. Anche Enrico Brignano entra tra gli ospiti fissi e cura uno spazio dedicato alla comicità affrontata alla sua maniera. Ricordiamo che Brignano dal 22 settembre sarà presente, settimanalmente su Rai 2, in prima serata, con il suo programma Un’ora sola vi virrei. Sono cinque puntate della durata di un’ora.

Che tempo che fa 18 anni fra le tre reti Rai

Che tempo che fa, nato nel 2003, è rimasto sulla terza rete fino al 4 giugno 2017. Successivamente, si è spostato su Rai 1 dal 24 settembre 2017 al 2 giugno 2019. Infine, è approdato su Rai 2 dal 29 settembre 2019 al 24 maggio 2020. Adesso il ritorno alla casa madre televisiva.

Su Rai 1 il talk ha avuto una media di ascolto di 4 milioni di spettatori.Su Rai 2 la media d’ascolto è stata di 2,3 milioni di spettatori

Dal suo esordio, il 13 settembre 2003, ad oggi sono state trasmesse circa 1.100 puntate. Sono oltre 4.000 gli ospiti nazionali e internazionali che sono intervenuti.

Che tempo che fa è uno degli appuntamenti più longevi della tv italiana.

La regia è di Cristian Biondani.

Il programma è fruibile anche su RaiPlay.