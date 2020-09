Stasera in TV 19 settembre 2020, programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Stasera, sabato 19 settembre 2020, in tv va in scena il primo confronto della stagione tra Rai 1 e Canale 5. Ballando con le stelle se la vede con Tu si que vales, che la scorsa settimana ha esordito con ottimi ascolti. Sugli altri canali, molti film e serie tv, con alcuni titoli interessanti. Come il film Chiamami col tuo nome su Rai 3.

Stasera in tv sabato 19 settembre 2020, i programmi di Rai 1 e degli altri canali Rai

Su Rai 1, sabato sera alle 20:35 inizia la quindicesima edizione di Ballando con le stelle. Dopo i rinvii causa coronavirus, Milly Carlucci può inaugurare il suo show dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Nel cast, tra gli altri, Rosalinda Celentano, Daniele Scardina, Vittoria Schisano, Alessandra Mussolini, Costantino Della Gherardesca, Elisa Isoardi e Paolo Conticini.

Rai 2 programma, in prima visione dalle 21:20, la serie tv S.W.A.T.. In onda gli episodi 3 e 4 della terza stagione.

Mentre, su Rai 3 alle 21:20 c’è il film Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino. È la storia di amicizia e amore semi-clandestino tra il diciassettenne Elio Perlman e l’amico di famiglia Oliver. Un racconto intenso e affatto scontato dell’omosessualità, ambientato nel 1983 nelle campagne di Crema. La pellicola ha avuto grande successo all’estero ed ha vinto l’Oscar come Migliore sceneggiatura non originale.

Su Rai 4, alle 21:20 va in onda il thriller Box 314 – La rapina di Valencia. La rapina in banca diventa un caso di spionaggio per via dei contenuti compromettenti delle cassette di sicurezza.

Invece, Rai 5 dedica la serata di sabato a Visioni – Speciale Premio Campiello 2020. L’ultima edizione del celebre concorso letterario, raccontata con interviste al vincitore Remo Rapino e ai finalisti Patrizia Cavallo, Ade Zeno, Sandro Frizziero e Francesco Guccini. Appuntamento alle 21:15.

Su Rai Movie, alle 21:10, c’è il film russo The crew – Mission Impossible.

Infine, Rai Premium offre alle 21:20 la fiction Ognuno è perfetto. Stagione 1, episodi 2 e 3. Racconta la storia del ventiquattrenne Rick, affetto da sindrome di Down. Con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo e Gabriele Di Bello.

Stasera in tv sabato 19 settembre 2020, programmi e film su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Sabato 19 settembre, Canale 5 trasmette alle 21.20 la seconda puntata stagionale di Tu sì que vales. In giuria, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Inoltre, Sabrina Ferilli partecipa come giurata popolare. Conducono Belèn Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Formula identica alle passate stagioni, con i giudici alle prese con talenti più o meno credibili. La prima puntata è stata accolta molto bene dal pubblico.

Italia 1 manda in onda alle 21:20 il film d’animazione L’era glaciale 2.

Mentre, Rete 4 stasera programma alle 21:30 il film d’azione Senza tregua 2.

20 offre alle 21:14 il pluripremiato film Mad max: fury road, diretto da George Miller. Ambientato in un futuro distopico in cui l’umanità lotta con il suo disfacimento, innescato dalla carenza di risorse come acqua e benzina. A farla da padrone sono le lotte tra bande per il controllo dei territori. È stato molto apprezzato per la cura della scenografia, della fotografia e degli oggetti di scena.

Su Cine 34, alle 21:20, c’è il western italiano Buon funerale amigos… Paga Sartana, per la regia di Anthony Ascott.

Invece, su Italia 2, alle 21: 22, va in onda il film horror The lodgers – Non infrangere le regole.

Iris programma alle 21:11 il film Inconceivable, di Jonathan Baker, con Nicholas Cage.

La5 trasmette alle 21:10 la replica della puntata settimanale in prima serata del Grande Fratello Vip.

Infine, Grande Fratello Vip anche su Mediaset Extra, canale dedicato alla diretta h24 dalla casa di Cinecittà.

Cosa guardare sabato sera su La7, La7d, Tv8, Real Time, NOVE, Cielo e Paramount Channel

Su La7, sabato sera alle 21:15 c’è da guardare il celebre film Philadelfia, regia di Jonathan Demme. Con Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas e Mary Steenburgen.

La7d trasmette dalle 21:30 la serie tv belga Professor T. In onda gli episodi 12, 13, 14 e 15 della prima stagione.

Su TV8, alle 21. 30, il grande classico Will Hunting – Genio ribelle, con la grande interpretazione della coppia Robin Williams e Matt Damon, con la partecipazione di Ben Affleck.

Real Time offre, alle 21:30, la stagione 5 e gli episodi 3 e 4 di Vite al limite, dal titolo Erica e Cynthia.

Su NOVE, alle 21:44, va in onda la serie Clandestino – Baby camorra.

Mentre, Cielo continua il ciclo La passione secondo Tinto, con la commedia erotica Monella, di Tinto Brass. Appuntamento alle 21:15.

Infine, Paramount Channel sabato 19 settembre alle 21: 10 trasmette la commedia La sposa fantasma.

Film e programmi in onda su Sky la sera di sabato 19 settembre

Sky Uno dedica la serata di sabato 19 settembre a Bruno Barbieri – 4 hotel e poi alle repliche delle audizioni di X Factor. Si parte dalle 19:50.

Su Sky Atlantic vanno in onda gli episodi 5 e 6 della seconda stagione della serie Yellowstone.

Per quanto riguarda i film in onda su SKY sabato sera, su Sky Cinema Uno alle 21:15 c’è il primo episodio di Petra, la serie cinematografica di Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi nei panni dell’Ispettore Petra Delicato.

Sky Cinema Due, sempre alle 21:15, offre C’era una volta a… Hollywood.

Mentre, su Sky Cinema Collection c’è Harry, ti presento Sally…

Su Sky Cinema Comedy c’è Un Natale al sud. Con Massimo Boldi, Anna Tatangelo e Biagio Izzo.

Infine, su Sky Cinema Due +24 c’è Erin Brockovich – Forte come la verità.