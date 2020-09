La puntata del 19 settembre di Linea Blu, inizia eccezionalmente alle 14:30. Infatti a partire dalle ore 14:00 su Rai 1, va in onda Aspettando Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci debutta oggi in prima serata dopo il rinvio forzato per il lockdown.

Dopo aver esplorato le Isole Borromee in compagnia di Nicolò Bongiorno, Donatella Bianchi si trova in Campania per visitare l’Isola di Ischia.

Linea blu 19 settembre Ischia

Nella puntata del 19 settembre Donatella Bianchi visita Ischia. E’ nata circa 55.000 anni fa e si estende per 46 km². Ed è considerata una delle isole più belle del Golfo di Napoli. L’isola di Ischia è soprannominata anche Isola Verde o della giovanezza. Il territorio è celebre in tutto il mondo per la ricchezza di sorgenti termali dove i visitatori possono trascorrere giornate di relax. In particolare l’acqua termale della piccola spiaggia di Cartaromana, ad est dell’Isola, risale in superficie dando vita a delle piscine naturali.

Inoltre dalla spiaggia di Cartaromana è possibile ammirare il Castello Aragonese, costruito per volere del principe spagnolo Alfonso V d’Aragona nella metà del Quattrocento. La fortificazione nasce sulle ceneri del primo castello, realizzato nel 474 ac; da Gerone I di Siracusa. Ma si deve agli Aragonesi l’attuale struttura quadrangolare delimitata da quattro torri.

Nel corso dei secoli il Castello Aragonese passò sotto molti domini. Conquistata prima dai Partenopei e poi dai Romani, si trasformò successivamente in luogo di rifugio per i cittadini dell’isola. Infatti li proteggeva dai saccheggi delle popolazioni nemiche.

Inoltre Ischia è un‘isola di origine vulcanica e il suo clima mite, anche nella stagione invernale, la rende un luogo molto fertile. Uno dei punti di forza dell’economia ischitana è la produzione vitivinicola. I vini rossi e bianchi più pregiati, oltre ad essere venduti sul territorio nazionale, vengono esportati anche all’estero.

Linea Blu area protetta Regno di Nettuno

Nella puntata odierna di Linea Blu Donatella Bianchi visita anche l’area marina protetta Regno di Nettuno. Istituita nel 2007, svolge le funzioni di tutela, protezione ambientale e valorizzazione del mare che circonda Vivara, Procida ed Ischia. In realtà è già operante del 1991, quando le isole sono entrate a far parte delle lista delle zone protette. Ma non aveva ancora ottenuto il riconoscimento ufficiale.

Esso si occupa degli studi di monitoraggio della flora e della fauna presenti nelle acque territoriali. Qui vivono infatti numerose specie di pesci e mammiferi. E’ possibile ammirare cetacei, capodogli, delfini e balene. Invece nei fondali si trovano delle lunghe distese di coralli e di alghe rosse. L’area marina protetta collabora anche con le scuole per insegnare agli studenti l’importanza della salvaguardia dell’ambiente.

Infine la conduttrice incontra la Guardia di Finanza per raccontare del sequestro, avvenuto nei primi giorni di agosto, del veliero più grande del mondo.

Invece Fabio Gallo questa settimana si trova in Trentino Alto Adige per accompagnare i telespettatori in un suggestivo viaggio nel passato, tra pesca primitiva e palafitte.