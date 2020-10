Piazzapulita torna questa sera giovedì 15 ottobre con la nuova puntata. Il talk show di approfondimento è condotto da Corrado Formigli a va tradizionalmente in onda in prima serata su La7. Come accade in tutti i talk del momento, uno degli argomenti principali è l’incremento della pandemia da coronavirus che sta interessando non solo l’Italia ma l’Europa e il mondo intero.

Piazzapulita 15 ottobre Corrado Formigli e lo stato della sanità

Il giornalista e conduttore, Corrado Formigli propone una puntata all’insegna dell’emergenza Covid che, negli ultimi giorni, ha subito una forte impennata portando il numero dei contagi al oltre settemila. E con un numero di vittime di oltre 40.

In particolare Corrado Formigli punta l’attenzione sugli errori e l’impreparazione dell’Italia alla seconda ondata della pandemia da coronavirus. Dopo l’inchiesta della scorsa settimana, Piazzapulita torna a Napoli ad indagare sullo stato della sanità campana.

In Campania, infatti, la pandemia sta balzando in avanti e ci sono serie possibilità che il Governatore Vincenzo De Luca possa chiudere tutta la Regione.

Il padrone di casa indaga, attraverso gli inviati, su quanto sta accadendo, puntando l’attenzione sui casi di focolai che si stanno verificando sempre più numerosi.

Gli ospiti di Corrado Formigli

Tra gli ospiti che intervengono questa sera nel talk di Corrado Formigli sono: l’immunologo del Policlinico Umberto I Francesco Le Foche, il professor Tito Boeri e l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston Alessandro Vespignani.

Partecipano, inoltre i giornalisti Mario Calabresi, Antonio Padellaro, Selvaggia Lucarelli e Francesco Borgonovo. A dare il proprio contributo anche loscrittore Maurizio De Giovanni.

Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Gli ascolti di Piazzapulita

Piazzapulita non sta brillando in fatto di ascolti. Nello scontro diretto del giovedì sera con Dritto e Rovescio in onda su Rete 4, il talk di La7 è superato dalla concorrenza Mediaset. Attualmente l’Auditel gli assegna una share tra il 4.5% e il 5%. Mentre il programma di Paolo Del Debbio riesce a superare anche il 6% di share.

Il programma è fruibile in streaming sul sito di La7