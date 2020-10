Stasera in Tv giovedì 15 ottobre. Il programma di Rai 2 Seconda Linea con Francesca Fagnani ed Alessandro Giuli è stato momentaneamente sospeso dopo solo due puntate. Ma la nuova data di messa in onda non è stata ancora stabilita. Al suo posto il film storico del 2014 Pompei. Mentre su Paramount Network va in onda il film commedia del 1998 Tutti pazzi per Mary.

Stasera in Tv giovedì 15 ottobre 2020 programmi reti generaliste

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il talk show Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa delle misure restrittive imposte dal Governo per limitare i contagi da covid 19 e la crisi economica post lockdown. Tra gli ospiti il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

Su Canale 5, alle 21.25, è prevista la sesta puntata di Chi vuol essere milionario? Con Gerry Scotti. Una delle caratteristiche dell’edizione italiana del quiz show è l’enorme quantità di tempo concessa ai concorrenti per poter rispondere alle 15 domande. Mentre negli Stati Uniti il tempo può durare anche solo un paio di minuti.

Infine su Italia 1, alle 21.25, va in onda Le Iene show. La puntata di questa sera è condotta dal trio femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Come di consueto il programma di Davide Parenti si occupa di temi di stretta attualità. Non mancano anche le inchieste legate al Covid 19.

Stasera in Tv giovedì 15 ottobre 2020 serie tv e film sulle reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, manda in onda la fiction Doc- nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio In salute ed in malattia Andrea crede di aver conquistato Agnese e, trascinato dall’entusiasmo, propone di organizzare le nozze di un paziente in gravi condizioni. Nell’episodio Quelli che siamo Elisa e Gabriel si occupano di un anziano che ha perso la memoria. Tutto ciò che ricorda è solo una parola che ripete continuamente. Nel frattempo un paziente svela un segreto che riguarda Lorenzo.

Su Rai 2, alle 21.25, va in onda il film storico del 2014 Pompei, con Kit Harington. Nel 79 d.C. durante l’eruzione del Vesuvio il gladiatore Milo tenta di tornare a casa, nonostante la pioggia violenta di lava e detriti, per mettere in salvo la donna che ama.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2017, End of justice con Denzel Washington. L’avvocato Roman J. Israel, prende spesso le difese dei più deboli. Ma quando si trasferisce nello studio legale del facoltoso George Pierce, il successo ed il denaro lo cambiano profondamente.

I film trasmessi su Rai Movie, Paramount

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film azione del 2010, I mercenari- the expendables con Sylvester Stallone. Barney Ross guida un gruppo di mercenari per uccidere un dittatore sudamericano. Ma dovranno scontrarsi con la CIA e con l’esercito.

Infine Paramount Network, alle 21.10, va in onda il film commedia del 1998, Tutti pazzi per Mary con Cameron Diaz. Un giovane imbranato decide di ingaggiare un investigatore privato per rintracciare la ragazza di cui era innamorato anni prima. Ma quando l’investigatore la trova, si innamora di lei.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2014, I mercenari 3 con Sylvester Stallone. La squadra dei Mercenari deve scontrarsi con Conrad Stonebanks, un vecchio socio nonché un abile trafficante di armi. Il suo piano è quello di eliminare i propri ex colleghi, uno dopo l’altro.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,va in onda il film drammatico del 2017 La signora dello zoo di Varsavia con Jessica Chastain. Polonia 1939. Dopo l’invasione dei nazisti, Antonina e Jan Zabinski, custodi dello zoo di Varsavia mettono a rischio la propria vita per salvare degli ebrei dalle persecuzioni.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15,va in onda il film The 9th life of ouis Drax con Jamie Dornan. Uno psicologo si occupa di un ragazzo che ha subito un grave trauma. Ma improvvisamente si ritrova coinvolto in un mistero che mette alla prova i limiti tra fantasia e realtà.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2016 Captain Fantastic con Viggo Mortensen. Ben, che detesta vivere nella società dei consumi, si è rifugiato con la moglie in una foresta del Nord America. Ma quando la consorte perde la vita, sarà costretto ad affrontare il mondo la cosiddetta normalità.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film animazione del 2018, Spiderman- un nuovo universo. Un ragazzino afro-ispanico di New York viene morso da un ragno che gli dà dei poteri straordinari. Li utilizzerà nella lotta contro i cattivi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2015, Sicario con Emily Blunt. L’agente dell’ FBI Kate Mace entra a far parte della task force per catturare un pericoloso trafficante messicano. L’impresa sarà più difficile del previsto.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2014, The loft con Karl Urban. Cinque amici decidono di prendere in affitto un appartamento dove portare le loro amanti. Ma quando ritrovano il cadavere di una giovane donna il loro rapporto entra in crisi.