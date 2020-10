Mare fuori torna su Rai 2 con gli episodi dai titoli Legami spezzati e Le forme dell’amore. Soni rispettivamente il nono e il decimo episodio della serie. L’appuntamento è in prima serata con la quinta puntata che racconta le dinamiche tra un gruppo di ragazzi rinchiusi in un Istituto Penitenziario Minorile (IPM) di Napoli.

Mare fuori dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente Filippo aveva incontrato i genitori a Napoli. Sa che deve obbedire a Ciro e mettere l’auto del padre a disposizione degli amici del giovane boss, Il fine è trasportare droga nei paesi del Nord. Questa scelta lo tormenta al punto da rifiutare un insolito regalo dal boss, una escort recapitata direttamente nella sua camera d’albergo.

Mare fuori Episodio 9 Legami spezzati, trama

La trama di Legami spezzati si basa, inizialmente, su Filippo. Il giovane, appena rientrato all’Istituto Penitenziario Minorile, informa Ciro che l’operazione è andata a buon fine. Ma non è tranquillo. E si sente tremendamente devastato psicologicamente. Si riavvicina a Carmine per raccontargli quello che è successo fuori dall’IPM. Carmine è disposto ad aiutarlo per impedire che Ciro si vendichi di lui. Il boss infatti ha appena scoperto che il suo piano è andato male e vuole scoprire chi l’ha tradito. Pino intanto vive una sorta di gelosia per il rapporto che si sta instaurando tra Filippo e Ciro.

Edoardo scrive una poesia per provare a partecipare a un concorso ed ottenere un permesso premio. La poesia è dedicata a Teresa che rimane colpita dall’intensità e dalla profondità dei suoi versi. I due sono sempre più vicini. Viola è abile nel manovrare Gemma e la spinge verso il fidanzato che lei stessa ha provato a uccidere per vendicare la sorella. Nad, sempre convinta che Filippo sia stato con la escort, fa leggere a tutte le sue amiche il biglietto d’amore che il ragazzo gli invia, fingendo però disinteresse. Quelle righe dimostrano solo che lei ha vinto la scommessa: il ‘Chiattillo‘ si è innamorato di lei.

Episodio 10 Le forme dell’amore, trama

Nell’episodio Le forme dell’amore, i giorni passano e per Carmine la situazione si fa sempre più difficile. Deve uccidere Massimo altrimenti pagherà con la vita. Anche Nina e suo figlio sono in pericolo. Filippo gli è vicino e gli promette che troveranno una vita d’uscita. Riesce a far ricoverare Carmine in ospedale, da lì fuggirà all’estero con i soldi e la complicità della famiglia di Filippo.

Carmine deve trovare il modo di uscire dall’ospedale ed eludere il controllo della Polizia che lo piantona. Nel frattempo il piano di Carmine – convincere Ciro che sia stato Pino a far sparire la macchina – si compie. Ciro è convinto della colpevolezza di Pino e organizza una terribile vendetta, rapire l’amato cane del ragazzo, Tyson, e ucciderlo. Quando Pino scopre la morte del suo cane impazzisce dal dolore a tal punto che tenta il suicidio.

Naditza non riesce a dimenticare Filippo e comincia a suonare febbrilmente. In questo modo vuole sentirsi più vicina a lui e sperare di poter tornare di nuovo con lui. Edoardo è stato ammesso alla finale del concorso, avrà quindi il permesso premio per parteciparvi e l’occasione per corteggiare Teresa.

La serie è fruibile anche su RaiPlay.

Mare Fuori Legami spezzati e Le forme dell’amore, il cast completo

