Domenica In: tutti gli ospiti della terza puntata di domenica 3 ottobre

Terza puntata oggi 3 ottobre di Domenica In con la conduzione di Mara Venier: ecco tutti gli ospiti che partecipano.

Domenica In ospiti 3 ottobre

La puntata odierna si apre con un omaggio a Corrado Mantoni, ideatore del programma. Infatti il 3 ottobre del 1976 andò in onda la prima puntata di questo programma che ha raggiunto così la longeva età di 45 anni e va in onda ininterrottamente con vari conduttori che si sono avvicendati nel corso delle edizioni.

Naturalmente il programma è completamente differente dallo schema proposto da Corrado 45 anni fa. Ciononostante continua ancora ad andare in onda con alterno gradimento di pubblico.

Verranno ricordate le edizioni principali condotte da Corrado grazie anche all’ausilio delle Teche Rai. Sarà una prima full-immersion nell’amarcord televisivo.

Si procede infatti con la presenza delle gemelle Kessler, Alice ed Ellen, che nella puntata del 3 ottobre saranno insieme a Mara Venier per parlare della loro lunga carriera che ha avuto successo soprattutto in Italia. A parlare delle Kessler ci saranno in studio Pino Strabioli, Fabio Canino e Pupo all’anagrafe Enzo Ghinazzi, che si esibirà con le famose gemelle televisive in un momento musicale sulle note delle famosissime Dadaumpa e La notte è piccola per noi. In collegamento interverrà anche Vincenzo Mollica.

Per quanto riguarda l’universo cinematografico sarà in studio l’attrice Claudia Gerini protagonista del film La giostra.

Mara Venier dedica uno spazio anche alla cucina. Ha infatti come ospite Gianfranco Vissani che preparerà la ricetta della perfetta carbonara.

Dal programma Tale e Quale Show, condotto il venerdì sera da Carlo Conti su Rai 1, arrivano Cristiano Malgioglio ed Alba Parietti. Ambedue parleranno della loro esperienza all’interno del varietà e sveleranno al pubblico di Mara Venier episodi inediti che sono accaduti dietro le quinte.

L’intrattenimento di Tekemaya

Musica sempre in primo piano a Domenica In. Infatti ci sarà in studio Tekemaya, all’anagrafe Francesco Bovino, già concorrente di The Voice nella squadra di Albano e Jasmine Carrisi. In particolare si esibirà sulle note di Pazza idea, celebre brano di Patty Pravo.

Presente anche Walter Nudo che parlerà alla padrona di casa e al suo pubblico del libro “La vita accade per te“. Il libro racconta senza filtri quattro anni di intenso viaggio interiore e fisico in cerca di se stesso e della propria psiche. “Niente è impossibile – scrive Walter Nudo – se abbiamo il coraggio di guardarci dentro con la massima sincerità per conoscere chi siamo davvero“.

Un ultimo segmento è riservato da Mara Venier al mondo dello sport e in particolare ai campioni olimpici di Tokyo 2020. Si tratta di Vito Dell’Aquila medaglia d’oro Taekwondo e Marina Contraffatto atleta paralimpica e medaglia di bronzo dei 100 m sempre a Tokyo 2020 nelle Olimpiadi paralimpiche.

