Stasera in tv mercoledì 17 novembre 2021 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 17 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Prodigi – La musica che unisce. Quinta edizione della serata Unicef dedicata ai giovanissimi talenti della danza, del canto e della musica. Flavio Insinna guida la giuria, di cui fanno parte tra gli altri Peppe Vessicchio, Ermal Meta e Malika Ayane: in palio una borsa di studio. Conduce Serena Autieri, affiancata da Gabriele Corsi.

Su Raidue, alle 21.20, la fiction Mare fuori 2. Due episodi. Il primo s’intitola “La famiglia che verrà”. Carmine è ancora sospeso tra la vita e la morte. Massimo, schiacciato dal senso di colpa, decide di lasciare il suo posto di comandante: Paola (Carolina Crescentini) si ritrova così a fronteggiare da sola i ragazzi ancora turbati per la morte di Ciro. A seguire, il secondo episodio, “Nella gioia e nel dolore”. Sasà, un ragazzo della Napoli bene, entra in istituto per un reato che non viene reso noto. Naditzasta per uscire e Filippo convince i suoi ad ospitarla a Milano. Carmine esce dal coma e Nina gli annuncia il giorno delle loro nozze; Filippo sarà il testimone dello sposo.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna a parlare della morte di Emanuele Scieri, il parà siciliano morto nell’agosto del 1999 a soli 26 anni nella caserma Gamerra di Pisa. Proprio in questi giorni è attesa la sentenza del processo contro i tre ex caporali accusati dell’omicidio del giovane, che da tempo subiva atti di nonnismo.

Su Rai 5, alle 21.15, Muti prova Aida. In questo terzo incontro, il direttore d’orchestra Riccardo Muti indaga i temi e i momenti chiave del famoso dramma di Giuseppe Verdi, celebre presso il grande pubblico anche per la sua monumentale Marcia Trionfale.

Programmi Mediaset,La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. L’emergenza causata dal Covid verrà prorogata fino ai primi mesi del 2022? Riusciranno i potenti della Terra ad arginare la drammatica situazione climatica? Se ne parla nello studio 7 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, nel nuovo appuntamento con il talk show di Giuseppe Brindisi.

Su Canale 5, alle 21.20, la terza puntata della fiction Storia di una famiglia perbene. 1992. Maria è all’ultimo anno di liceo, fa volontariato e ha un nuovo amore, Alessandro, studente dallo spirito rivoluzionario. Michele (Carmine Buschini), che era andato via da casa per sfuggire al suo destino criminale, è costretto a ritornare a Bari perché il padre, Don Nicola, è malato.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Dagli studios International di Via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti accende i riflettori sui temi più caldi dell’attualità. La trasmissione ha appena festeggiato i quattro anni di vita: la prima puntata andò in onda il 12 novembre 2017.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. La pressione sui concorrenti si fa sempre più alta: il padrone di casa Ludovico Tersigni cerca di sostenerli, mentre ai giudici Manuel Agnelli, Emma, Mika ed Hell Raton tocca l’ingrato compito di continuare la selezione.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Informazione, approfondimento e attualità sono al cento del talk show condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. In 45 minuti di dibattito serrato i conduttori cercano di trovare i punti di contatto tra i due protagonisti.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Ti spazzo in due. Antonella Paglionico e la sua squadra affrontano una missione particolarmente difficile. Devono aiutare una famiglia simpatica, ma molto disordinata, a riordinare il suo appartamento di città, piccolo e strapieno di oggetti.

I film di questa sera mercoledì 17 novembre 2021

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2009, di Gavin Hood, X-Men Le origini – Wolverine, con Hugh Jackman, Ryan Reynolds. La storia di Logan (Hugh Jackman) prima di incontrare gli altri mutanti e diventare Wolverine. Dopo aver combattuto accanto al feroce fratellastro Victor (Liev Schreiber) sceglie di cambiare vita e si rifugia tra i boschi. Victor, però, non lo accetta: prima gli uccide la moglie e poi lo sfida in duello.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Angelina Jolie, Unbroken, con Jack O’Connell. La storia di Louis Zamperini, atleta olimpionico ed eroe di guerra. Nel 1942, dopo aver passato 47 giorni su una zattera nel Pacifico, viene recuperato dai Giapponesi e subirà le angherie di un sadico sergente.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1980, di Carlo Verdone, Bianco rosso e Verdone, con Carlo Verdone, Elena Fabrizi. Tre personaggi percorrono l’Autostrada del Sole per recarsi a Roma a votare: un emigrato meridionale, un pedante padre di famiglia, un giovanotto con nonna a carico.

Stasera in tv mercoledì 17 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2017, di S. Sibilia, Smetto quando voglio: ad honorem, con Edoardo Leo. Pietro e i suoi amici escogitano un modo per evadere dal carcere di Rebibbia. Visto che nessuno dà loro retta, vogliono da soli sventare i piani di un pazzo intenzionato a fare una strage.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2015, di Wayne Blair, Shiraz –La città delle rose, con Adrien Brody. Iran, 1979. Durante la rivoluzione, Isacc, ricco gemmologo di origini ebree, viene catturato e torturato. Una volta libero, scappa con la propria famiglia dal paese per ritrovare la serenità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Peter Hutchings, Alla fine ci sei tu, con Maisie Williams. Skye, adolescente malata terminale, fa amicizia con Calvin, un ragazzo ipocondriaco. Lui l’aiuterà a esaudire la sua eccentrica lista dei desideri; lei lo porterà a vincere le sue paure.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di John Hillcoat, Lawless, con Shia LaBeouf. Stati Uniti: negli anni del proibizionismo, i tre fratelli Bondurant producono e commerciano alcolici, cercando di stare alla larga dai gangaster locali. Ma l’arrivo di un poliziotto corrotto li mette nei guai.