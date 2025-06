Lunedì 16 giugno, su Rai 3, prende il via l’edizione 2025 di Filorosso. Il talk show è visibile a partire dalle ore 21:25 circa.

Filorosso 2025, il talk alla scoperta dell’attualità

Filorosso, anche nel 2025, è una produzione originale della Direzione Approfondimenti della TV di Stato. Il programma, salvo improvvise modifiche di palinsesto, dovrebbe proseguire per tutta la durata della bella stagione con cadenza settimanale, andando in onda nella prima serata del lunedì. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Non cambia la missione di Filorosso, che anche nella nuova edizione mira ad accompagnare il pubblico all’interno dei principali temi di attualità. Attraverso interviste, inchieste sul campo e ospiti italiani e internazionali, il talk racconta i principali fatti dell’estate e ripercorre gli eventi chiave del nostro tempo, cercando di fare chiarezza tra le notizie. Il tutto sempre dalla parte dei telespettatori nella sua missione di servizio pubblico.

La conduzione è di Manuela Moreno

Al timone di Filorosso 2025 torna una vecchia conoscenza del programma, ovvero Manuela Moreno. La giornalista è un volto noto dell’informazione della Rai, essendo stata per anni uno dei volti del telegiornale del TG2. Inoltre, da qualche settimana è in onda anche su Rai 3, nell’access prime time del sabato, con la novità Un alieno in patria, che guida in compagnia di Peter Gomez.

Per Moreno si tratta di un ritorno a Filorosso, che ha già condotto nel 2023. Il programma, inoltre, torna alle origini anche nel nome. Lo scorso anno, infatti, il format si intitolava Filorosso Revolution ed era guidato da Federico Russo. Non eccezionali gli ascolti ottenuti dodici mesi fa, con gli appuntamenti che hanno ondeggiato fra il 3 e il 4% di share.

Filorosso 2025, nella prima puntata focus sul conflitto Iran-Israele

Ampio spazio, durante i vari appuntamenti di Filorosso 2025, lo hanno argomenti come lavoro, economia, ambiente, diritti, salute e cultura. Una delle novità di questa edizione riguarda gli spazi dedicati al costume ed allo spettacolo, con Moreno che intervista, in studio, varie celebrità.

Durante la prima puntata di Filorosso è proposto un focus sulla situazione del Medio Oriente. Oramai da giorni, infatti, continuano i bombardamenti di Israele in vari territori dell’Iran, che a sua volta risponde lanciando missili balistici su alcune delle principali città israeliane. Il bilancio è decisamente molto pesante, con decine di vittime da ambo le parti, fra morti e feriti gravi.