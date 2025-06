Lunedì 16 giugno, Rai 2 manda in onda la seconda ed ultima puntata de La casa dei misteri. La miniserie francese, con l’appuntamento odierno, giunge al termine.

La casa dei misteri seconda puntata, regista e dove è girata

Originale della Francia, La casa dei misteri, come detto, è una miniserie appartenente al genere thriller. A livello internazionale, la produzione è stata distribuita con il titolo Home Jacking. L’intera serieè composta da sei episodi, dalla durata di circa 45 minuti ciascuna. La seconda rete della TV di Stato ha proposto i primi quattro ieri, domenica 15 giugno. I due restanti, invece, sono trasmessi oggi.

L’esordio di ventiquattro ore fa ha ottenuto ascolti non esaltanti. In particolare, ha interessato solamente 533 mila spettatori, con il 3,5% di share.

Gli ideatori sono Tigran Rosine e Florent Meyer. Quest’ultimo, inoltre, ha scritto anche la sceneggiatura. La regia è di Hervé Hadmar. Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte in varie località della Francia. Gli attori protagonisti sono Yannick Choirat (Victor Hugo Enemy of the State) e Marie Dompnier (Cleves).

La casa dei misteri seconda puntata, la trama

La narrazione, durante la seconda puntata de La casa dei misteri, torna indietro a circa venticinque anni prima dei drammatici eventi al centro della narrazione.

Richard ed Isabelle hanno appena cambiato vita. Hanno, infatti, da poco finalizzato il trasferimento nella loro nuova casa e tutto lascia presupporre ad un periodo di vita felice. Tuttavia, le cose sono destinate ad andare diversamente.

I protagonisti, entrambi medici, hanno una carriera agli antipodi. Se uno sembra al culmine del successo e della popolarità, per l’altro le cose non sembrano andare nel modo sperato. Tale squilibrio rischia di creare varie tensioni nella coppia.

Spoiler finale

In seguito, nel corso della seconda ed ultima puntata de La casa dei misteri, la verità sembra oramai essere ad un passo. Grazie ad una novità inattesa, l’intuizione di Yasmina si rivela essere corretta. Nassima, infatti, aveva scoperto la verità in merito alla scomparsa di Mohamed, ma aveva scelto di non dire niente ai figli per cercare di proteggerli.

La casa dei misteri seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti nel corso della miniserie francese La casa dei misteri, il cui ultimo appuntamento è visibile, in Italia, in chiaro su ed in prima visione su Rai 2 a partire dalle ore 21:20 e fruibile anche in streaming ed on demand tramite Rai Play.