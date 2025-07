La giornalista Monica Bertini è la nuova conduttrice di Diario del giorno. Il cambio al timone del talk show del pomeriggio di Rete 4 avviene a partire da lunedì 28 luglio.

Monica Bertini Diario del giorno, la giornalista è il volto estivo del format

Monica Bertini, dunque, è ancora una volta la padrona di casa del programma durante i mesi più caldi dell’anno. Il talk show, per tutta la stagione televisiva, è stato guidato dalla giornalista Sabrina Scampini.

Quest’ultima ha chiuso l’edizione invernale alla fine di giugno, per poi rimanere al timone anche nella prima parte della versione estiva, fino allo scorso venerdì. Da oggi, invece, è sostituita da Monica Bertini, volto di riferimento dei vari approfondimenti sportivi delle reti Mediaset.

Essa è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per tutto il mese di agosto.

Monica Bertini Diario del giorno, per la giornalista si tratta di un ritorno nel format

Quello a Diario del giorno del 28 luglio non è, per Monica Bertini, un debutto assoluto nel programma. La giornalista, infatti, ha condotto già la versione estiva del talk nel 2024, in programmazione tv su Rete 4 fra luglio ed agosto. Inoltre, a dicembre, Bertini è tornata a guidare la trasmissione per pochi appuntamenti, in occasione delle festività natalizie.

Il cambio di conduttrice non provoca modifiche nel meccanismo di funzionamento del format. Diario del giorno, in onda dalle 15:30 alle 16:55 circa, continua ad approfondire, con ospiti ed esperti, alcune delle vicende al centro dell’attualità. Nelle passate settimane, ad esempio, sono stati trattati temi legati alla politica ed alla cronaca, con vari appuntamenti dedicati anche al caso del Delitto di Garlasco.

Oltre che su Rete 4, le puntate sono visibili, in diretta e in contemporanea, sulla rete TG Com24 ed in streaming mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Il futuro del talk nella prossima stagione

Sabrina Scampini, lo scorso venerdì, si è congedata dal programma affermando: “Da settimana prossima io farò una piccola vacanza e ci sarà la collega Monica Bertini, che sarà con voi per alcune settimane. Sono contentissima del suo arrivo, così di come è andata questa stagione“.

Tali parole fanno pensare ad una riconferma, anche per la prossima stagione, al via a settembre, per la conduttrice. D’altronde, Diario del giorno, dopo i vari cambi di conduzione del passato, con l’arrivo di Sabrina Scampini sembra aver finalmente trovato una propria identità. E gli ascolti premiano il talk.

Per esempio, nell’ultima settimana di programmazione, dal 21 al 25 luglio, la trasmissione ha tenuto compagnia ad una media di 446 mila spettatori, con una share del 5,6% di share.