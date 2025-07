Canale 5 è il grande protagonista degli ascolti tv nella settimana da lunedì 21 a domenica 27 luglio. Fra il successo di Temptation Island e La Ruota della Fortuna ha debuttato Sarabanda, nuovo preserale della rete.

Ascolti tv 21 27 luglio, vola il reality di Filippo Bisciglia

Iniziando dalla rete ammiraglia del Biscione, nella settimana dal 21 al 27 luglio sono andate in onda due puntate di Temptation Island, inserite nella programmazione tv nel prime time del mercoledì e del giovedì. In tali appuntamenti, lo show condotto da Filippo Bisciglia ha interessato rispettivamente 3,5 e 3,8 milioni di telespettatori, con il 28,4% ed il 30%.

Molto positivo anche il risultato di Battiti Live del lunedì. Lo show musicale condotto dalla coppia composta da Alvin e da Ilary Blasi ha intrattenuto poco più di 2 milioni e 100 mila telespettatori, con il 19,5% di share. Male, invece, le repliche di Vanina e di Ciao Darwin, che il venerdì ed il sabato hanno ricevuto il 10% ed il 12,9%.

Record per gli Europei di calcio femminile

Su Rai 1, nella settimana dal 21 al 27 luglio, Alberto Angela con Noos riceve il 13,8% di share con 1,7 milioni di spettatori. Da segnalare il record che, il martedì, ha ottenuto la partita fra l’Italia e l’Inghilterra, valevole per le semifinali degli Europei di calcio femminile. L’incontro ha appassionato 4 milioni di persone con il 27,4% di share.

Il 13% di share è il risultato sia di Don Matteo del giovedì che di Sister Act-Una svitata in abito da suora del mercoledì. Sfiora i 2 milioni di spettatori la replica dello show evento Gigi-Uno come te l’emozione continua, che vince la serata con il 17,3%.

Sulle altre reti, ottimo risultato per Chicago PD del lunedì (8,5% di share) e Chicago Fire del venerdì (7,2%). Il giovedì, molto bene le repliche di Rocco Schiavone, che con il 5,8% di share permette a Rai 2 di essere la terza rete più vista della serata.

Ascolti tv 21 27 luglio, Reazione a Catena meglio di Sarabanda

Nella settimana dal 21 al 27 luglio volano gli ascolti tv de La Ruota della Fortuna. Il game show di Gerry Scotti, visibile tutti i giorni su Canale 5 in access prime time, ha interessato una media superiore ai 3 milioni e mezzo di telespettatori, con un picco, nella giornata di giovedì, pari ad oltre 4 milioni di spettatori, con il 25,8%. Il format sconfigge tutti i giorni, in modo agevole, Techetechete su Rai 1, che nell’intera settimana non è mai andato oltre il 17,4% di share.

Il 21 luglio, nella fascia preserale, ha debuttato Sarabanda. La trasmissione musicale, condotta da Enrico Papi, si è stabilizzato intorno al 18% di share, a grande distanza da Reazione a Catena di Pino Insegno, che nelle puntate della settimana ha ottenuto oltre il 21% di share.