Ascolti Tv giovedì 19 dicembre 2019 All together now 14.7%, Sanremo giovani 2019 al 13%

Ascolti Tv giovedì 19 dicembre 2019. La serata di Sanremo Giovani 2019 si è fermata al 13%. Si è così consentito a All together now di vincere con il 14.7%. Dritto e rovescio ha la meglio su Piazzapulita. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 19 dicembre 2019, il prime time

Su Rai 1 Sanremo Giovani ha conquistato 2.332.000 telespettatori con 13%

Su Rai 2 Principe Azzurro Cercasi: 1.426.000 spettatori con 6.5%

Su Rai 3 La Ragazza del treno ha raccolto 1.061.000 persone con 4.7%.

Su Canale 5 All Together Now ha raccolto 2.583.000 spettatori con 14.7%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.115.000 telespettatori con 6.5%

Su Italia 1 The Divergent Series: Insurgent ha avuto 1.212.000 spettatori con 5.6%

Su La 7 Piazza Pulita ha ottenuto 1.030.000 telespettatori con 5.9%.

Su TV8 Revenant – Redivivo: 495.000 spettatori con 2.6%

Su NOVE I Pinguini di Mr. Popper ha catturato 349.000 telespettatori con 1.4%

Su Real Time Rivelo: 203.000 telespettatori con 08%

Ascolti Tv giovedì 19 dicembre 2019, Access Prime time Cresce Striscia la notizia Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 4.788.000 telespettatori con 19.7%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 788.000 telespettatori con 3.2%. Su Rai 3 Non ho l’età 1.248.000 con 5.2%. Un posto al sole 1.705.000 con 7.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.400.000 spettatori con 18.1% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.458.000 con 6.2% e 1.464.000 con 6%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.375.000 telespettatori con 5.8% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.740.000 telespettatori con 7.2% Su TV8 Guess my age: 614.000 telespettatori con 2.6%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 349.000 telespettatori con 1.5%. Ascolti Tv giovedì 19 dicembre 2019, fascia preserale Guess my age al 2.6% Su Rai 1 L’Eredità: La sfida dei Sette 3.167.000 con 20.5% e 4.667.000 con 25%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.071.000 telespettatori con 5.1% Su Canale 5 Conto alla rovescia Presentazione 2.100.000 con 14% e 3.027.000 con 16.6%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 605.000 con 4.05% e 972.000 con 4.67%. Su Italia 1 CSI: Miami: 867.000 telespettatori con 4.3%. Su La 7 Mr Nat h ottenuto 142.000 con 0.9%. Su TV8 4 Cuochi d’Italia: 426.000 con 2.1%

Daytime mattutino

Storie italiane nella prima parte oltre il 20%

Su Rai 1 Storie Italiane: 1.087.000 con 20.6% e 969.000 con 15.2%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 483.000 con 7.1% e 973.000 con 9%

Su Rai 3 Agorà convince 546.000 spettatori con 9.8%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.306.000 con 15.5%

Su Rete 4 Cotto e Mangiato – Il menù ha registrato 399.000 con 4.2%

Su La 7 L’Aria che tira 436.000 con 6.7%; L’Aria che tira – Oggi 632.000 con 5.5%

Day time pomeridiano

Sempre buoni ascolti per Il Paradiso delle Signore

Su Rai 1 Vieni da me 1.685.000 con 12.1%. Il Paradiso delle Signore 1.655.000 con 14.5%. La vita in diretta: 1.711.000 telespettatori con 13.%

Su Rai 2 Detto Fatto ha registrato 680.000 telespettatori con 5.2%

Su Rai 3 Geo ha interessato 1.775.000 telespettatori con 13.8%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.752.000 con 15% e 2.136.000 con 16.3%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 1.012.000 con 7.3%

Seconda serata

Confessione reporter al 3.4%

Su Rai 1 Stracult Live Show: 307.000 telespettatori con 2.6%

Su Rai 3 Il doc Decimati 360.000 con 2.4%

Su Rete 4 Confessione reporter: 156.000 telespettatori con 3.4%.