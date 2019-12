Lo spirito del Natale film su La5 – trama, cast, finale

La programmazione natalizia di La5 prevede oggi venerdì 20 dicembre la messa in onda del film Lo spirito del Natale. L’appuntamento è alle 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre. Il tv movie è datato 2015, la produzione è statunitense ed ha la durata di un’ora e trenta minuti

Lo spirito del Natale film – regia, attori, cast, location, riprese

La regia è di David Jackson. Nel cast recitano i seguenti attori Jen Lilley (Doppio ricatto, doppio inganno), Thomas Beaudoin, Bates Wilder, Kati Salowsky, Steven A. Miller, Brett Leigh e Joanna Herrington.

Si tratta di una commedia sentimentale basata naturalmente sull’atmosfera natalizia. Il film punta sullo spirito del Natale che è stato anche studiato da molti psicologi. Si tratta di un bisogno di condivisione di buoni sentimenti non solo con i familiari ma anche con altre persone. Un sentimento che coinvolge soprattutto in prossimità della più grande festa cattolica.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti nello stato del Vermont situato nella regione del New England.

Una curiosità: lo stato del Vermont è noto per la bellezza dei suoi paesaggi naturali e per la gran quantità di boschi.

Lo spirito del Natale | trama del film in onda su La5

La trama è incentrata su Kate Jordan una giovane avvocato in carriera, inviata nel Vermont, dodici giorni prima della festività del Natale. Il suo compito è di occuparsi di una vendita di un albergo – pensione chiamato Hollygrove.

L’avvocato accetta l’incarico molto volentieri. Ma appena arrivata sul posto scopre che il perito che doveva aiutarla nel lavoro ha lasciato l’incarico. Quando viene a conoscenza del motivo per il quale il suo collaboratore è scappato, non sembra assolutamente preoccupata. Al contrario decide più che mai di continuare nel compito assegnatole e che, se sarà portato a termine nella maniera migliore, le assicura un’importante promozione.

La notizia scoperta da Kate è che la locanda di cui dovrebbe curare la vendita, è infestata da un fantasma.

La giovane donna però non si fa impressionare e decide di trascorrervi la notte.

Dopo solo qualche ora, verso mezzanotte, si trova faccia a faccia con il ventilato ectoplasma. Si tratta di Daniel Forsythe, un uomo morto in circostanze misteriose 95 anni prima. Il fantasma torna ogni anno a farsi vedere durante i 12 giorni precedenti il Natale.

Il finale del film Lo spirito del Natale su La5

La parte finale del film punta sul fantasma che, abituato alla solitudine, impone a Kate di andare via. Naturalmente la giovane avvocato non accetta. A questo punto Daniel le propone un accordo: nel caso che lei lo aiuti a scoprire le ragioni per le quali è morto, egli abbandonerà per sempre la locanda consentendole così di occuparsi della vendita dell’albergo.

Inizia così una singolare collaborazione tra la giovane avvocato di oggi e l’uomo venuto dal passato. Tra l’altro il fantasma, ovvero lo spirito del Natale, è un giovane anche abbastanza piacente. Kate, lavorando fianco a fianco, finisce per innamorarsene. Il sentimento è ricambiato.

Questo evento così inaspettato finisce per stravolgere radicalmente il corso della storia di tutti e due i protagonisti.