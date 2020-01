Ascolti Tv lunedì 20 gennaio 2020. La guerra è finita riesce a vincere ma cala di due punti percentuale di share. Il Grande Fratello Vip si classica in seconda posizione. Regge Quarta Repubblica. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 20 gennaio 2020, il prime time

Su Rai 1 La Guerra è finita ha registrato 4.288.000 persone con 18.4%.

Su Rai 2 9-1-1 ha coinvolto 1.282.000 spettatori con 5.6% di share.

Su Rai 3 PresaDiretta ha ottenuto 1.496.000 telespettatori con 6.1%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 4 ha raggiunto 3.111.000 spettatori con 18.5%

Su Rete 4 Quarta Repubblica interessa 1.156.000 telespettatori con il 6.2%

Su Italia 1 I Mercenari 2 ha intrattenuto 1.592.000 persone con 6.4%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 660.000 spettatori con 3.1%

Su TV8 Rocky II ha ottenuto 453.000 telespettatori con 2%.

Su NOVE Little Big Italy: 450.000 con 1.8% e 260.000 con 1.6%

Ascolti Tv lunedì 20 gennaio 2020, la fascia preserale Cresce Avanti un altro! Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.725.000 con 21.3%. Il game: 5.467.000 con 25.8% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 698.000 persone con 3.6% Su Canale 5 Avanti il Primo: 3.191.000 con 18.8%. Avanti un Altro 4.438.000 con 21.1% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha radunato 550.000 persone con 3.3% Su Italia 1 Ieneyeh ha totalizzato 539.000 persone con 3.2% Su TV8 Cuochi di Italia raccoglie 540.000 persone con 2.4% Ascolti Tv lunedì 20 gennaio 2020, l’access prime time Cresce Striscia la notizia Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.542.000 persone con 20.6%. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 980.000 telespettatori con 3.6%. Su Rai 3 Nuovi Eroi: 1.329.000 con 5.2%. Un Posto al Sole 1.804.000 con 6.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.980.000 spettatori con 18.5%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.469.000 con 5.7% e 1.316.000 con 4.8% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.894.000 persone con 7% Su TV8 Guess My Age ha giocato con 730.000 spettatori e il 2.7% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 316.000 persone con 1.2%.

Il daytime mattutino

Agorà oltre l’8%

Su Rai 1 Storie italiane 1.094.000 con 19.44% e 1.068.000 con 16.1%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 403.000 con 5.65% e 959.000 con 8.46%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 510.000 con 8.63%

Su Canale 5 Forum 1.659.000 persone con 18.35%

Su La 7 L’aria che tira 447.000 con 6.58%; L’aria che tira – Oggi 640.000 con 5.16%.

Il day time pomeridiano

Detto fatto al 5.1%

Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore – Daily 1.875.000 con 15.24%. La Vita in Diretta: 1.862.000 con 13.7%.

Su Rai 2 Detto Fatto ha registrato 703.000 telespettatori con 5.1%.

Su Rai 3 Geo ha registrato 1.670.000 telespettatori con 12%. ha registrato 1.670.000 telespettatori con 12%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.165.000 con 16.85% e 2.622.000 con 17.5%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 1.088.000 telespettatori con 7.3%

Ascolti Tv seconda serata

Povera Patria al 3.5%

Su Rai 1 L’intervista ha registrato 467.000 telespettatori con 5.2%.

Su Rai 2 Povera Patria ha ottenuto 305.000 persone con 3.5%.

Su Rai 3 Commissari – Sulle tracce del male: 860.000 telespettatori con 5.8%.