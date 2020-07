Ascolti Tv mercoledì 15 luglio 2020. La seconda puntata di Come sorelle su Canale 5 vince la serata, con solo il 12.5% di share. Il ritorno di Piero Angela su ferma ad un punto di share in meno. Ecco il quadro dei risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda iero.

Ascolti Tv mercoledì 15 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Superquark ha registrato 2.281.000 telespettatori con 11.5%

Su Rai 2 90° Gol Flash 1073.000 con 5%. N.C.I.S. 828.000 telespettatori con 3.9%.

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 1.707.000 telespettatori con 9%.

Su Canale 5 Come sorelle ha ottenuto 2.278.000 persone con 12.5%.

Su Rete 4 l film Firewall – Accesso Negato: 739.000 con 3.8%.

Su Italia 1 Chicago Fire ha siglato 889.000 telespettatori con 6.3%.

Su La 7 Il film Un povero ricco ha registrato 767.000 persone con 3.8%.

Su TV8 Dear John ha siglato 408.000 spettatori con 2%

Su NOVE Sahara ha convinto 448.000 spettatori con 2.3%

Ascolti Tv mercoledì 15 luglio 2020, la fascia preserale Blob scende ancora sotto il 4% Su Rai 1 Reazione a Catena: L’intesa vincente 2.210.000 con 19.4%. Il game: 3.476.000 con 23.3%. Su Rai 2 Bull: 800.000 telespettatori con 4.6%%. Su Rai 3 Blob 771.000 con 4.2% Su Canale 5 Avanti un altro! 1.424.000 con 13.4% e nel game 2.153.000 con 5.2%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 642.000 telespettatori con 3.8%. Su Italia 1 Dr. House: 448.000 telespettatori con 2.7% Su La 7 Little Murders: 124.000 telespettatori con 1.6%. Ascolti Tv mercoledì 15 luglio 2020, l’access prime time In onda con Massimo Giletti oltre il 5% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3272.000 telespettatori con 15.8% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 885.000 persone con 4.2%. Su Rai 3 La dedica 948.000 con 4.9%. Un Posto al Sole 1.334.000 con 6.4% Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.606.000 co 12.7%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 960.000 con 4.9% e 900.000 con4.3%. Su Italia 1 CSI ha registrato 889.000 telespettatori con 4.3%. Su La 7 In Onda ha ottenuto 1.064.000 telespettatori con 5.1%.

Ascolti Tv mercoledì 15, daytime mattutino

Cresce lentamente Ogni mattina che arriva all’1.1%.

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 809.000 con 17%. C‘è Tempo per…703.000 con 14.4%

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 421.000 con 5%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 373.000 con 7.6%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.088.000 con 13.8%.

Su Italia 1 Blindspot 92.000 telespettatori con 1.4%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 292.000 con 5%. L’Aria che tira Oggi – Estate 335.000 con 3%.

Su TV8 Ogni Mattina: 94.000 spettatori con 1.1%

Ascolti Tv mercoledì 15, day time pomeridiano

Le repliche de Il paradiso delle signore batte Diaco

Su Rai 1 Io e Te: 1.325.000 con 10.9%. Il Paradiso delle Signore: 1.034.000 con 10.8%. La Vita in Diretta Estate 1.260.000 con 13.8%

Su Rai 2 Resta a casa e vinci: 307.000 con 2.3%. Italia che fa 213.000 con 1.8%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 544.000 con 5.9%.

Su Canale 5 Daydreamer 2.540.000 con 22.4%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 694.000 telespettatori con 5.5%

Ascolti Tv mercoledì 15, seconda serata

Torna anche Superquark natura e supera l’8%

Su Rai 1 Superquark Natura: 726.000 telespettatori con 8.3%%.

Su Rai 2 NCIS ha registrato 768.000 con 4.2%

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate: 655.000 telespettatori con 8.2%.

Su Canale 5 il Tg5: 503.000 spettatori con 8%.

Su Rete 4 Il film Jarhead 3: Sotto assedio: 165.000 telespettatori con 2.4%.