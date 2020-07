Ascolti Tv domenica 19 luglio 2020. Vince la replica di Non dirlo al mio capo che supera il film tv Paolo Borsellino, andato in onda, in replica, nell’anniversario della morte del giudice nella strage di via D’Amelio. Gradita la replica di A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà che incontra Loretta Goggi. Per il resto solo film. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 19 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Non dirlo al mio capo 2 ha siglato 2.495.000 con 13.9%

Su Rai 2 90° Minuto Sera 1.101.000 con 5.9%. FBI: 904.000 con 4.8%

Su Rai 3 A raccontare comincia tu con Loretta Goggi: 815.000 persone con 4.4%.

Su Canale 5 Il film tv Paolo Borsellino: 1.759.000 con 10.5%.

Su Rete 4 Freedom – Oltre il confine; 739.000 telespettatori con 4.3%.

Su Italia 1 Il film Catwoman ha registrato 859.000 con 4.8%.

Su La 7 Atlantide ha registrato 346.000 telespettatori con 1.9%.

Su TV8 Gomorra – La serie: 489.000 telespettatori con 2,6%.

Su NOVE Cambio moglie ha registrato 209.000 persone con 1,1%.

Ascolti Tv domenica 19 luglio 2020, la fascia preserale Cala leggermente Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a catena: L’intesa vincente 1.948.000 con 16.2%. Il game: 2.918.000 con 20.8%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato 607.000 con 3.8%. Su Rai 3 Blob ha registrato 646.000 telespettatori con 4% Su Italia 1 CSI ha registrato 982.000 persone con 5.5%. Su TV8 GP di Formula 1 d’Ungheria: 1.278.000 con 10% Ascolti Tv domenica 19 luglio 2020, l’access prime time Così è la vita fermo al 3% Su Rai 1 Techetechetè: 3.375.000 spettatori con 18.6% Su Rai 3 Così è la vita 534.000 persone con 3% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.239.000 spettatori con 12.4% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 870.000 con 5% e 1.054.000 con 5.8%. Su La 7 Uozzap! convince 272.000 telespettatori con1% Su TV8 4 Ristoranti 467.000 spettatori con 2.6% Su NOVE Little Big Italy: 276.000 con .5%

Ascolti Tv domenica 19, daytime mattutino

Edoardo Raspelli fa volare Melaverde al 15.8%. Bene anche le storie di Melaverde. Su Rai 1 Livio Leonardi porta Paesi che vai oltre il 18%.

Su Rai 1 Linea Verde Tour 1.051.000 con 18.1%. Linea Verde Estate: 2.680.000 con 20.9%. Paesi che vai: 1.113.000 con 18.4%

Su Rai 2 La valle delle rose selvatiche: 396.000 con 3.9%.

Su Rai 3 Quante Storie 482.000 con 4.2%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 806.000 con 9.6%. Melaverde 1.775.000 con 15.8%

Su Rete 4 Poirot ha ottenuto 217.000 con 1.9%.

Su Italia 1 The 100: 168.000 telespettatori con 1.6%.

Su La 7 Camera con vista 123.000 con 1.8%. L’ingrediente perfetto 115.000 con 1.5%

Ascolti Tv domenica 19 luglio 2020, day time pomeridiano

Rai 1 oltre il 12% con un susseguirsi di repliche

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In: 1.541.000 con 12.3%. Ora o mai più: 1.371.000 con 12.4%.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha registrato 778.000 con 5.7%.

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection: 581.000 telespettatori con 5.4%

Su Canale 5 Rosy Abate 2: 789.000 telespettatori con 6.7%.

Su Rete 4 La miniserie Anni ’60: 367.000 telespettatori con 3%.

Ascolti Tv domenica 19, seconda serata

Vince La domenica sportiva

Su Rai 1 Speciale Tg1 – Paolo Borsellino 737.000 con 8.1%.

Su Rai 2 La domenica sportiva: 590.000 telespettatori con 7.4%.

Su Rai 3 Insonnia ha registrato 294.000 telespettatori con 3.1%.

Su Canale 5 Quali fiori sbocceranno – Rise: 402.000 con 5.9%

Su Rete 4 Festivalbar Story: 51.000 telespettatori con 2.5%.