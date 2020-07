Nuova settimana di programmazione per Un posto al sole edizione post covid con le puntate che vanno dal 20 al 24 luglio. L’appuntamento è su Rai 3 nell’acess prime time, dal lunedì al venerdì. Vediamo quali sono gli eventi che accadono ai protagonisti e inquilini del Palazzo Palladini

Un posto al sole 20 – 24 luglio

Nella puntata di lunedì Filippo (Michelangelo Tommaso) si prodiga per restituire un po’ di serenità a sua figlia Irene.

Dopo la separazione. Marina (Nina Soldano) si trova in mezzo a Roberto e Fabrizio. Viola invece è sempre più in crisi con Eugenia. Clara e Alberto si uniscono inaspettatamente a un pranzo in cortile tra gli abitanti del palazzo.

Nella puntata di martedì 21 luglio Fabrizio e Roberto sono sempre più in difficoltà. Marina (Nina Soldan) cerca di ridurre la tensione tra di loro. E fa una proposta a fìFerri che potrebbe rivelarsi però un enorme passo falso.

In grande angoscia per Viola, Angela decide di farle un bel regalo di compleanno. Ma la giovane non reagisce nel modo sperato.

Con la furba auto-esclusione di Guido, Mariella e Silvia avranno il compito di invitare ufficialmente Dolly al matrimonio.

Siamo a mercoledì 22 luglio e alla puntata 5483.

Forse c’è una soluzione alle tensioni sempre più forti tra Mariella e Dolly. In procinto di riprendere il vecchio lavoro, Viola (Ilenia Lazzarin) incrocia una sua vecchia conoscenza.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra deciso a far saltare l’accordo con i cantieri. Ma Filippo non sembra avere la stessa idea.

Ultime due puntate di giovedì e venerdì

Nella puntata di giovedì 23 luglio Nicotera cerca di capire carpire informazioni su Tregara mettendo sotto torchio Alberto (Maurizio Aiello).

Quest’ultimo però deve decidere se rivelare al magistrato la verità mettendo a rischio la sua incolumità.

Filippo intanto cerca il sostegno di Serena nella sua battaglia contro il padre. Ma Cirillo non sa cosa fare. Nel giorno del suo compleanno, Viola riceve una toccante dimostrazione di affetto sincero da parte della famiglia.

E siamo all’ultima puntata della settimana, venerdì 24 luglio.

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) lascia trasparire più chiaramente la sua infatuazione per Clara. Alberto invece viene messo sempre più sotto pressione da Nicotera.

Nel frattempo sinceramente dispiaciuta per gli attriti tra Roberto e Filippo, Marina cerca di trovare un nuovo accordo con Ferri riguardo il progetto del noleggio delle barche di lusso. Ma naturalmente non è facile.