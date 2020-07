Ascolti Tv giovedì 23 luglio 2020. Cresce il consenso per Temptation island che supera di gran lunga il 23% e umilia Rai 1. Molti i film e le repliche presenti in un palinsesto troppo scarno di contenuti. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 23 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il film Nessuno Mi Può Giudicare ha siglato 2.582.000 telespettatori con 13.5%

Su Rai 2 90esimo minuto Gol Flash: 1.112.000 telespettatori con 5.5%

Su Rai 3 In Arte Patty Pravo: 665.000 telespettatori con 3.5%.

Su Canale 5 Temptation Island ha raggiunto 3.727.000 telespettatori con 23.7%

Su Rete 4 I Legnanesi – 70 voglia di ridere c’è: 680.000 con 3.8%.

Su Italia 1 Il film Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie: 939.000 con 5.2%.

Su La 7 In Onda Focus ha registrato 710.000 telespettatori con 3.9%.

Su TV8 Il film Il mistero del Ragnarok ha registrato 343.000 con 1,8%.

Su NOVE Sotto Corte Marziale ha ottenuto 293.000 spettatori con 1.7

Ascolti Tv giovedì 23 luglio 2020, la fascia preserale Bene Reazione a catena con i nuovi campioni Su Rai 1 Reazione a Catena: L’Intesa Vincente 2.071.000 con 19.7%. Il game: 3.173.000 con 22.9%. Su Rai 2 Bull ha registrato: 814.000 telespettatori con 5%. Su Rai 3 Agorà Estate convince 315.000 persone con 6.7% Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.167.000 con 11.6%. Avanti un Altro 1.895.000 con 14.5% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha raggiunto 743.000 persone con 4.6%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 467.000 telespettatori con 3.1%. Su La 7 Little Murders ha registrato 81.000 con 0.7%. Su TV8 4 Ristoranti raccoglie 211.000 persone con 1.4%. Ascolti Tv giovedì 23 luglio 2020, l’access prime time In onda su La7 riesce ad avere la meglio sulla concorrenza di Stasera Italia news Su Rai 1 Techetechetè ottiene 3.079.000 telespettatori con 15.8%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.001.000 telespettatori con 5.1%. Su Rai 3 La dedica 874.000 con 4.8%. Un posto al sole 1.190.000 con 6.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 2.860.000 spettatori con 14.6%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 828.000 con 4.5% e 900.000 con 4.5%. Su Italia 1 CSI ha registrato 794.000 telespettatori con 4.3%. Su La 7 In Onda ha convinto 976.000 telespettatori con 5%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 479.000 con 2.5%. Su NOVE Little Big Italy: 247.000 telespettatori con 1.3%.

Ascolti Tv giovedì 23 luglio 2020, daytime mattutino

Cala Agorà estate. Ogni mattina perde spettatori.

Su Rai 1 UnoMattina: 716.000 con 15.7%. C’è tempo per… 616.000 con 13.1%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni ha coinvolto 437.000 telespettatori con 5.1%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 315.000 spettatori con 6.7% di share.

Su Canale 5 Forum: 1.185.000 telespettatori con 15.1%

Su Rete 4 Un detective in corsia 375.000 con 2.7%

Su Italia 1 Blindspot ha registrato 224.000 con 3.1%. ha registrato 224.000 con 3.1%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 256.000 con 4.4%. L’Aria che tira Oggi – Estate 330.000 con 3%.

Su TV8 Ogni Mattina ha raccolto 85.000 spettatori con 1%

Ascolti Tv giovedì 23, day time pomeridiano

Desolante il pomeriggio di Rai 2.

Su Rai 1 Io e Te: 1.277.000 con 10.5% della platea. Paradiso delle Signore: 1.034.000 con 10.9%. La Vita Diretta 1.235.000 con 14.2%

Su Rai 2 Resta a casa e vinci: 270.000 con 2%. L’Italia che fa 154.000 con 1.3%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 524.000 persone con 5.6%.

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.407.000 con 21.4%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 804.000 telespettatori con 6.4%

Su Italia 1 I Simpson: 962.000 telespettatori con 6.7%

Su TV8 340.000 con 3.9%. Vite da Copertina: 179.000 con 2.1%. Amore a Bordo: 340.000 con 3.9%.179.000 con 2.1%.

Ascolti Tv giovedì 23 luglio 2020, seconda serata

Bassi ascolti per la seconda serata di Rai 3.

Su Rai 1 Le vie dell’amicizia: concerto per la Siria: 323.000 con 3.1%.

Su Rai 2 NCIS New Orleans ha registrato 794.000 con 4.6%

Su Rai 3 Narcotica: 392.000 con 3.2%. Tg3 LineaNotte 273.000 con 3.5%.

Su Canale 5 C in onda Temptation island 7

Su Rete 4 Amore & Incantesimi: 154.000 spettatori con 2.6% di share.