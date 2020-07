Ascolti Tv domenica 26 luglio 2020. Continuano le repliche di Non dirlo al mio capo su Rai 1. Il bel film di Canale 5 Lion – la strada di casa si ferma a 11.5% di share. Buon risultato per A Raccontare comincia tu. Raffaella Carrà intervistava Sophia Loren. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv domenica 26 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Non dirlo al mio capo 2 ha siglato 2.256.000 telespettatori con 13.5%.

Su Rai 2 90esimo Minuto Sera 1.075.000 con 5.9%. FBI: 811.000 con 4.9%

Su Rai 3 A raccontare comincia tu con Sophia Loren: 869.000 con 4.9%.

Su Canale 5 Il film Lion – La strada verso casa: 1.935.000 con 11.5%.

Su Rete 4 Freedom – Oltre il confine ha registrato 645.000 telespettatori con 3.9%.

Su Italia 1 Il film Tutti pazzi per l’oro: 958.000 telespettatori con 5.6%.

Su La 7 Atlantide – Evita e la deriva argentina: 385.000 persone con 2.3%.

Su TV8 Gomorra – La serie è scelta da 504.000 telespettatori con 2.9%.

Su NOVE Occhio alla penna ha registrato 263.000 telespettatori con 1.5%.

Ascolti Tv domenica 26 luglio 2020, la fascia preserale Ultime repliche per Avanti un altro! Su Rai 1 Reazione a catena: L’intesa vincente 2.070.000 con 18.3%. Il game: 3.166.000 con 23.4%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 657.000 telespettatori con 4.3%. Su Canale 5 Avanti un altro! 1.143.000 con 10.3% e 1.704.000 con 13%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 ha registrato 304.000 con 3%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 470.000 telespettatori con 3.2%. Su La 7 Il film Due notti con Cleopatra: 103.000 telespettatori con 0.9%. Su NOVE Who’s that Gino? 120.000 spettatori con 0.8% Ascolti Tv domenica 26 luglio 2020, l’access prime time Al 6% Stasera Italia weekend Su Rai 1 Techetechetè 3.064.000 telespettatori con 17.6%. Su Rai 3 Così è la vita 474.000 persone con 2.8% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.466.000 spettatori con 14.3% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 752.000 con 4.5% e 1.074.000 con 6.1%. Su Italia 1 CSI ha registrato 730.000 telespettatori con 4.3% Su La 7 Uozzap! ha registrato 364.000 persone con 2.2%. Su TV8 4 Ristoranti sigla 409.000 con 2.4% Su NOVE Little Big Italy ha registrato 286.000 con 1.7%.

Ascolti Tv domenica 26, daytime mattutino

Sempre oltre il 14% la puntata di Melaverde con Edoardo Raspelli

Su Rai 1 Linea Blu: 925.000 con 17.6%. S. Messa: 1.488.000 con 19.8%

Su Rai 2 La valle delle rose selvatiche: 423.000 telespettatori con 4.3%.

Su Rai 3 Di là dal fiume e tra gli alberi: 332.000 con 4.2%

Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 1.519.000 telespettatori con 14.2%.

Su Rete 4 Poirot ha ottenuto 236.000 telespettatori con 1.8%.

Su La 7 Le parole della salute 78.000 con 0.8%

Ascolti Tv domenica 26, day time pomeridiano

L’isola di Pietro in replica oltre il 7%

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In: 1.363.000 con 11.5%. Ora o mai più 1.271.000 con 12.4%.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha registrato 755.000 con 5.9%.

Su Rai 3 La Grande Storia 652.000 con 5.7%.Kilimangiaro Collection: 544.000 con 5.4%

Su Canale 5 Una Vita 1.310.000 con 10.2%. L’Isola di Pietro 2: 733.000 con 7.1%.

Su Italia 1 Mike & Molly: 200.000 con 2% e 227.000 con 2.2%. 200.000 con 2% e 227.000 con 2.2%.

Ascolti Tv domenica 26, seconda serata

Vince La Domenica Sportiva

Su Rai 1 Speciale Tg1: 500.000 spettatori con 6.3%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva è vista da 664.000 persone con 8.9%

Su Rai 3 Insonnia è seguito da 269.000 spettatori con 2.7%

Su Canale 5 Rise ha siglato 410.000 spettatori con 4.9%.

Su Rete 4 Impatto Pianeta Terra: 208.000 spettatori con 4.1%