Lunedì 27 luglio, alle 21.20, Rai 3 trasmette in prima visione il primo ed il secondo episodio della serie tv Bodyguard.

La stagione d’esordio del thriller politico è composta da 6 episodi. E’ stata distribuita in Italia dalla piattaforma Netflix. E, almeno per il momento, non è previsto un seguito.

Il protagonista di Bodyguard è Richard Madden che interpreta David Budd, sergente di Polizia e reduce dalla guerra in Afghanistan. L’attrice Keeley Hawes recita il ruolo di Julia Montague, il Segretario di Stato Britannico. Madden, attore scozzese, ha recitato anche nella serie di successo Il trono di spade. Ed è uno dei prossimi candidati per ricoprire il ruolo di James Bond (dopo Daniel Craig).

La serie tv è ambientata nel Regno Unito. E’ incentrata sulla corruzione del potere. E sulle strategie del Governo volte a combattere la più importante cellula terroristica della Nazione. Rai 3 questa sera propone i primi due episodi.

Bodyguard serie tv 27 luglio – trama del primo episodio

Nella trama del primo episodio della serie Tv Bodyguard, David Budd sta viaggiando in treno assieme ai due figli. Charlie ha 8 anni, Elia ne ha 10. Dopo aver parlato con un’addetta alla sicurezza, David si accorge che di lì a pochi istanti un kamikaze islamico si farà esplodere tra i passeggeri. Ma fortunatamente riesce a trovare il terrorista, che si era nascosto nella toilette del treno. Scopre che si tratta di una giovane donna musulmana, di nome Nadia.

Il sergente riesce a dissuaderla. E con l’aiuto di alcuni militari e degli artificieri fa disinnescare la bomba. David è riuscito a sventare l’attacco terroristico grazie al suo temperamento. E per tale ragione ottiene una promozione.

Bodyguard 27 luglio- David Budd, guardia del corpo del Segretario di Stato



David Budd diventa così la guardia del corpo del Segretario di Stato Julia Montague la cui politica è nettamente opposta ai propri valori. Durante il suo primo giorno di lavoro David conosce l’agente Kim Knowles e l’assistente personale del Segretario Chanel Dyson. Attualmente la Montague è impegnata nella campagna elettorale contro l’ex marito. Si tratta dell’Onorevole Roger Penhaligon, capo del partito conservatore.

La donna vorrebbe far approvare dal Governo Britannico l’atto legislativo RIPA 18. E’ stato ideato per aumentare la sicurezza e la sorveglianza nel Regno Unito contro la più potente cellula terroristica del Paese.

David incontra un altro veterano di guerra, Andy Apsted, che ha lavorato nello suo stesso reggimento. I due si scambiano opinioni sulla scelta politica intrapresa dalla Montague. Infine il Consigliere Speciale del Ministro degli Interni si congratula con David per l’egregio lavoro svolto durante l’attentato sl treno.

Trama secondo episodio

Nel secondo episodio del 27 luglio di Bodyguard, David accompagna i due figli a scuola prima di andare a lavoro. Durante il tragitto riceve una telefonata da Vicky, sua ex moglie che viene ascoltata anche dalla Montague. Vicky spiega a David che alla Heath Bank Primary School non c’è posto per Charlie, il figlio più piccolo. Il bambino ha qualche difficoltà a leggere ed avrebbe bisogno di un’insegnante di sostegno.

Intanto il Segretario di Stato, una volta arrivato nel suo ufficio, scopre che i terroristi stanno organizzando un attentato in una scuola di Londra. Nella lista vi è l’istituto frequentato dai figli di David. Per tale ragione il Corpo di sicurezza sospetta che gli attentatori vogliano vendicarsi per lo sventato attacco del treno. Anche in questa occasione il colpo fallisce grazie all’intervento della polizia. Ma durante l’operazione tre agenti perdono la vita.

David Budd però riesce a salvare Andy Apsted, che stava per suicidarsi gettandosi dal tetto di un palazzo. Salva anche Julia Montague, reclusa nell’auto crivellata da colpi d’arma da fuoco. La sera stessa Budd e la Montague passano la notte insieme.