I sapori di mare, gruppo proveniente dalla Lombardia, sono i nuovi campioni di Reazione a catena da lunedì 27 luglio. Hanno strappato il titolo a Le Michelangioline che lo avevano conquistato solo nella puntata precedente. E’ accaduto nell’appuntamento di inizio settimana del game di Rai 1 condotto nella fascia preserale da Marco Liorni.

Reazione a catena I sapori di mare da Caccia alla parola alle catene Una tira l’altra

Inizialmente nulla faceva pensare che le campionesse di Firenze potessero cedere lo scettro solo dopo una puntata. Ed infatti il percorso iniziale delle Michelangioline è stato positivo. Soni rimaste sempre in vantaggio economico fino al sorpasso avvenuto nella prima catena Una tira l’altra.

Le Michelangioline concludono il primo gioco Caccia alla parola con ottomila euro contro i quattromila de I sapori di mare.

Arriva la prima catena musicale. Le campionesse individuano il motivo musicale Finalmente io di Irene Grandi e si portano a 16 mila euro contro i 13 mila degli sfidanti.

Le campionesse individuano anche la canzone nascosta nella seconda catena musicale. Si tratta del brano cult Ma il cielo è sempre più blu. La situazione adesso è la seguente: 29 mila euro per le campionesse, 17 mila per I sapori di mare.

Siamo al gioco successivo: Quando, Dove, Come, Perchè. E il distacco degli sfidanti dai detentori del titolo si accorcia. Alla fine, infatti, Le Michelangioline sono a 33 mila euro. I sapori di mare a 29 mila.

Alla prima catena Una tira l’altra si verifica il sorpasso de I sapori di mare. La catena viene completata dagli sfidanti che indovinano anche la zip da 15 mila euro. Le campionesse cadono anche sulla seconda catena Una tira l’altra. Ed alla fine questa è la situazione economica: I sapori di mare hanno in cassa 83 mila euro. La Michelangioline 54 mila.

Reazione a catena 27 luglio L’intesa vincente, L’Ultima catena e L’Ultima parola

Come da regolamento all’Intesa vincente giocano per prime Le Michelangioline perchè sono in svantaggio economico. Le componenti del gruppo commettono parecchi errori. Ed alla fine indovinano solo 5 parole.

I sapori di mare riescono a vincere con 8 parole all’attivo. Sono i nuovi campioni e adesso giocano all’Ultima catena. Vi sono arrivati con 121.000 euro. Un bottino che mantengono intatto senza mai dimezzare.

Questo è dunque il valore dell’ultima parola che è così composta:

Il primo elemento è Amore. Il secondo da individuare inizia con Co e finisce con a. I sapori di mare acquistano il terzo elemento che è Pausa. Dimezzano la cifra ma non riescono a dare la risposta esatta. La loro parola, infatti, è Coscienza. mentre quella giusta è Conquista.

I campioni, per adesso senza portafoglio, tornano a difendere il titolo.

Chi sono I sapori di mare

I sapori di mare sono tre ragazzi provenienti dalla Lombardia. I loro nomi sono Giada, Patrick e Valentina. Hanno scelto questo nome per partecipare a Reazione a catena perchè si sono incontrati e conosciuti durante una vacanza in Liguria, al mare. Ed hanno deciso di provare l’avventura televisiva in quanto tutti e tre sono stati sempre appassionati del game di Rai 1. Ma, ad iscrivere il gruppo segretamente è stata Giada.

