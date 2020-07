Con l’ultima puntata di mercoledì 29 luglio, dedicata al caso Ismaini, Chi l’ha visto conclude l’edizione 2019 / 2020. L’appuntamento con il programma di Federica Sciarelli è alle 21.20 su Rai 3.

Chi l’ha visto ultima puntata sul serial killer Zakaria Ismaini

Nell’ultima puntata dell’attuale stagione televisiva, Federica Sciarelli si occupa del serial killer Zakaria Ismaini. Il giovane palestrato, che adescava sui siti le sue vittime e poi le uccideva, ora è in carcere per aver commesso tre delitti.

Zakaria Ismaini è condannato per aver ucciso Luna Stellato e altre due persone. Deve scontare la pena di 30 anni per il delitto di Anna Maria Stellato, la giovane ligure di soli 24 anni il cui cadavere fu rinvenuto nelle acque di Torre Pedrera.

Deve inoltre scontare l’ergastolo per l’omicidio di Cosimo Mastrogiovanni, 63 anni pensionato di Latiano bruciato vivo il 10 novembre 2014. Non solo, ma ha confessato l’omicidio della 50enne Letizia Consoli, una vedova uccisa a Catania il 7 febbraio 2015 colpita alla testa e gettata in mare.

Ma il dubbio rimasto è che possa aver ucciso ancora, tra il 2008 e il 2015, persone che forse risultano soltanto scomparse. Per questo la conduttrice chiede aiuto ai suoi telespettatori e dà appuntamento a settembre.

Nella puntata odierna Federica Sciarelli fa il punto anche su altri casi dei quali si è occupata sia recentemente che in passato. Un aggiornamento prima della pausa estiva che quest’anno è arrivata molto in ritardo rispetto agli altri anni. Il motivo è da ricercarsi nell’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’Italia e il mondo.

Federica Sciarelli riconfermata

Per Federica Sciarelli la conferma per la prossima edizione è arrivata quasi all’ultimo momento. La conduttrice aveva espresso il desiderio di fare nuove esperienze. Si era anche parlato della sua presenza ad un talk politico nel venerdì sera di Rai 3.

Poi si è fatta convincere a restare al suo posto. Anche perchè sarebbe stato molto difficile trovare una sostituta o un sostituto in un periodo così difficile.

